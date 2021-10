LARINO. S'inaugurerà mercoledì prossimo, 6 ottobre, alle 11, la 278esima edizione della Fiera d'Ottobre. L'evento sarà allietato dalla Banda Città di Larino Don Luigi M.Aster Band. La Fiera andrà avanti sino a domenica 10 ottobre. Nei padiglioni della rassegna dedicata ad artigianato, agricolatura, agro-alimentare, commercio e tempo libero, in programma anche diversi momenti di approfondimento. Quattro convegni, il primo dei quali targato Fidapa, già mercoledì pomeriggio: «Che cos'è un bacio? I baci più belli nella poesia, nella storia dell'arte e nel cinema». Un incontro che rientra nelle celebrazioni del trentennale della sezione frentana. Giovedì 7 ottobre alle 10 il docente Unimol Filippo De Curtis parlerà della "Lotta biologica ai patogeni delle piante: verso un futuro migliore". In serata, dalle 19, intrattenimento musicale col trio "I Giramondi". Venerdì 8 ottobre, sempre alle 10, convegno su "Molivoil 2021 Revoluzione", a cura del professor Sebastiano Di Maria dell'Itag San Pardo e con la partecipazione di Maurizio Corbo dell'Arsarp. La parte musicale sarà appannaggio degli Acid Lake, dalle 20. Penultimo giorno e ultimo convegno, sabato 9 ottobre, con "Natural-mente": rispetto per l'ambiente, rispetto per se stessi, a cura dell'associazione larinese ambientale. Alle 19 "Vissi d'arte", spettacolo musicale a cura del maestro Roberto Di Carlo. Infine, domenica mattina, 10 ottobre, la presentazione della campagna Lilt for Women "Nastro rosa 2021".

