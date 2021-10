MONTECILFONE. La comunità civile e parrocchiale di Montecilfone alle ore 18 festeggia il suo parroco, monsignor Franco Pezzotta per ricordare il 3 ottobre di 50 anni fa (1971) quando, giovane prete, faceva il suo ingresso come parroco a Montecilfone presentato alla comunità dall'allora vescovo della diocesi di Termoli-Larino Pietro Santoro. Parroco da 50 anni nella parrocchia San Giorgio Martire, don Franco ha portato in parrocchia un rinnovamento basato sul Concilio Vaticano II chiedendo ai suoi parrocchiani compartecipazione e corresponsabilità. Un vulcano di iniziative pastorali, sociali, tutte tese a portare le anime a Dio. Questi 50 anni come parroco a Montecilfone sono vita parrocchiale vissuta, riportata mensilmente sul giornalino «Il Campanile” (nei primi anni La Voce) stampato dal primo anno del suo ingresso a Montecilfone e distribuito non solo in paese ma inviato anche ai suoi parrocchiani sparsi in Italia e nel mondo. Montecilfone ringrazia don Franco per essere diventato un albanese tra albanesi, per aver dedicato la sua lunga missione pastorale alla parrocchia San Giorgio Martire e per averle donato ultimamente la piccola Grotta di Lourdes a Corundoli. Alle ore 18, dopo i vari saluti e lo scoprimento di una targa ricordo, la Messa sarà presieduta da monsignor Gianfranco De Luca.