TERMOLI. Al via a Termoli, Larino, Campobasso, Bojano, in provincia di Campobasso, e ad Agnone, Capracotta e Venafro, in provincia di Isernia, la "Passeggiata nei borghi" in collaborazione con Cammina Molise.

Un itinerario per tutte le età che prenderà il via alle 10 e attraverserà i luoghi storici più suggestivi dei centri molisani.

L'iniziativa è curata dalla Regione Molise e dall'Asrem in occasione della Giornata mondiale del cuore.

I partecipanti saranno riuniti in gruppi da 50 persone e saranno accompagnati nel percorso da personale medico e da una guida turistica.

"Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei Paesi occidentali e, per questo, l'istituzione della Giornata mondiale del cuore il 29 settembre - dichiara il cardiologo dell'Asrem di Termoli, Alberto Montano - aiuta a dare luce a una problematica che riguarda miliardi di persone.

Ogni anno in Italia circa 240.000 muoiono a causa di infarti e ictus. La pressione alta e un eccessivo consumo di zuccheri e sale sono fattori di rischio ormai noti così come il colesterolo alto, l'obesità, il fumo. Ma ce ne sono altri come i disturbi del sonno o l'uso di sostanze eccitanti o un'inadeguata attività fisica che restano ancora incredibilmente sottovalutati".

(Fonte Ansa.it)