ALTO MOLISE. Si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri la prima delle due esercitazioni in programma nel mese di ottobre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) con l'11esimo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara.

Teatro dell'evento è stato il territorio montano dell'alto Molise.

L'esercitazione ha visto il personale del Soccorso Alpino e l'equipaggio dell'aeromobile impegnati in simulazioni di intervento in ambiente impervio nel comune di Capracotta con addestramento in imbarco e sbarco in hovering, senza pattini dell'elicottero a terra. Questa procedura risulta essenziale per il trasporto rapido del personale del Cnsas in eventi di soccorso tecnico sanitario di emergenza, in ambienti impervi e difficilmente raggiungibili, in cui non è possibile l'atterraggio dell'aeromobile.