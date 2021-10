«Necessario riattivare il Tavolo permanente sulla Sanità a Larino»

LARINO. Non solo il Pd, anche dai banchi della minoranza consiliare del “Germoglio” arrivano strali sulla sanità. «Necessario riattivare il Tavolo permanente Tecnico Scientifico in materia di Sanità al Comune di Larino». Torna con fermezza sull’argomento Graziella Vizzarri, Consigliera di minoranza, vice presidente del Consiglio comunale e promotrice del Tavolo comunale.

«Si percepisce sempre rovente il clima in materia di Sanità nonostante la stanchezza del popolo molisano nei confronti di una sordità irriverente di chi ci rappresenta in Consiglio regionale. Siamo tornati a discutere del Pos negli ultimi giorni, discussione infarcita di colpi di scena non certo propedeutici ad una fattiva risoluzione e che tantomeno ha prodotto chiarezza sui fatti e sul da farsi.

Rimane certo che il popolo molisano, ad oggi, non ha garanzie per la tutela del diritto alla salute viste le condizioni in cui verte l’intero sistema sanitario con le strutture pubbliche oramai sventrate.

Leggo, sui vari canali di comunicazione, esternazioni di risentimento e dissenso da parte dei cittadini, Comitati e Gruppi politici oltre che, di incitamenti alla stessa Amministrazione comunale di Larino con a capo il sindaco Puchetti. Si chiede espressamente, come giusto che sia, di prendere delle posizioni nette nei confronti di quanto sta accadendo a tutela del territorio. Voglio ricordare all’Amministrazione tutta che abbiamo costituito in febbraio 2021 un Tavolo permanente Tecnico Scientifico in materia di Sanità. L’ intento del Tavolo permanente è proprio quello di dare voce al territorio e come da linee guida “ha la funzione di strumento operativo e consultivo del Comune di Larino ed è volto a promuovere iniziative ed azioni a favore del diritto alla salute, a tutela dei cittadini.

L' istituzione del Tavolo Tecnico Scientifico risponde alla necessità di affrontare in maniera tangibile e celere l'argomento Sanità molisana riportando l'attenzione sulla struttura del Vietri di Larino, che può tornare ad essere un grande punto di riferimento per il territorio. Il Tavolo Tecnico ha durata illimitata e il suo scioglimento può essere determinato dal Consiglio comunale. Svolge un lavoro conoscitivo, di osservazione e di monitoraggio della situazione sanitaria; elabora proposte per il Piano Operativo Sanitario in risposta ai bisogni del territorio; pondera gli obiettivi tenendo conto della programmazione sanitaria nazionale e di tutte le opportunità economiche” ed altro.

Documento facilmente reperibile sull’Albo Pretorio del Comune di Larino.

Il Tavolo summenzionato, in questo momento è inattivo. Come già trasmesso per mezzo Pec, chiedo a Sindaco e Amministrazione comunale che esso venga immediatamente ricomposto e reso operativo. Il Tavolo permanente Tecnico Scientifico in materia di Sanità è proprio in tali momenti che ha necessità di operare, di essere efficacie con il suo contributo e con la sua “voce”, andando a potenziare le azioni dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo del Tavolo risponde alle esigenze del territorio, dei cittadini tutti, è dovere dell’Amministrazione riattivarlo nell’immediato».