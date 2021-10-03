Affluenza sotto il 14% alle 12 alle comunali di Isernia
ISERNIA. Secondo i dati diffusi alle 12.23 dalla Prefettura di Isernia, nei 16 comuni della Provincia di Isernia, l'affluenza è del 13.37%, contro il 19,38% delle precedenti comunali, ma si votava solo alla domenica.
Al Comune di Isernia, test più significativo dell'intero Molise, affluenza alle 12 al 13,74%, contro il 19,63% di 5 anni fa.
COSMO TEDESCHI SINDACO
4 LISTE A SOSTEGNO
ISERNIA CIVICA TEDESCHI SINDACO
1. DI PASQUALE GIANLUCA
2. ARMENTI DANIELE
3. SANTORO CHIARA
4. ANTONILLI EMANUELA
5. TADDEI FEDERICA
6. IADISERNIA PASQUALINO
7. GUERINI SILVIA
8. PILLA ANNA RITA
9. D’AMBROSIO ALFREDO
10. SOZIO MASSIMO
11. ZULLO ANGELICA
12. GALEAZZO CARLA
13. COLALILLO GIOVANNI
14. PERNA GIOVANNI detto GIANNI
15. MICHELI MONICA
16. FORTE ANDREA
17. VENEZIALE DOMENICA VIENNA
18. RENELLA GENZIERO
19. SERRICCHIO GIANFRANCO
20. MIELE ANGELO
21. MELZANI PIETRO
22. PALUMNO GAETANO
23. GIANCOLA LIBERA
FRATELLI D’ITALIA
1. ANGIOLILLI DANIELA
2. ANTENUCCI ILARIA
3. ANTONELLI MARIO
4. CARANCI ENRICO
5. CARDARELLI ERNESTO
6. CORSO DAVIDE
7. CROLLA LUCIANO
8. DE LUCA NICOLA
9. DI PAOLO SILVIO
10. DI PERNA PIETRO PAOLO
11. DI PILLA RITA
12. DI ROCCO DIANA – CARMELA
13. DI STAVOLO GUGLIELMO
14. D’UVA FABIO
15. GIANNINI VINCENZO
16. GUGLIELMI ALFONSO
17. GUGLIELMI EMANUELA
18. KNIAHINICKY EUGENIO detto EUGENIO
19. LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISITIANA
20. LOMBARDI MICHELE
21. LONGO MATTIA
22. MANCINI NICOLA
23. MERCONE MADDALENA
24. MILANO GIOVANNI
25. PAPILI RITA
26. PETRECCA ADDOLOROATA
27. PITISCI ROSSELLA
28. RICCI CORINNE
29. SANTILLI SABRINA
30. SANTILLO LUCA
31. SIMONE DIANA RITA
32. TURTURICA MIHAELA VICTORIA detta PRICHICI
PROGETTO PER ISERNIA
1. DI PASQUALE ROBERTO
2. SUCCI VITTORIA
3. SCURTI ORESTE
4. BARBATO IRMA
5. PASTENA FABRIZIO
6. ROSSI GIOCONDINO
7. GENTILE DOMENICO
8. FARDONE ARIANNA
9. D’ALESSANDRO MICHELA
10. VOICU CAMELIA FLORICA
11. VENEZIALE MANUELA
12. SISTI MICHAEL
13. ANTONOSEI MARINELA
14. RICCHIUTI FAUSTO
15. CUTONE VANESSA
16. TONTI FERNANDO
17. BUCCIERI MARIAPIA
18. CONTE LAURA
19. TEDESCHI ASSUNTA
20. DI GREGORIO ANTONIO
21. GIUNTI GIAMPIERO
22. ROCCHIO MARCIANO
23. BERARDI PIO
24. DI GIULIO PASQUALE
OFFICINA DELLE IDEE PER ISERNIA
1. GIAMMATTEI BIAGIO
2. RAINONE ANTONELLA
3. MAGNANTI ANDREA
4. VALLETTA CESARE
5. SCARSELLI CELESTINO
6. DI PALMA FABIO
7. VITALE BIAGIO
8. BELLANOVA VALENTINA
9. IZZI MARCO
10. SCARSELLI GINA
11. VANNUCCINI VITTORIO
12. SOZIO ELIO
13. PIRONE ANDREA
14. DELLE GRAZIE LUCIA
15. CIOTOLA ANNAMARIA
16. IACOVINO GIOVANNI
17. SCARSELLI MICHELINA
18. PESA FRANCA
19. RICCIO MARIA
20. BELLINFANTE PALMINA
21. IASEVOLI GIOVANNI
PIERO CASTRATARO SINDACO
5 LISTE A SOSTEGNO
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SI SINISTRA ITALIANA
1. FERRI SARA
2. ANTENUCCI MICHELE
3. BERARDI MARIA CRISTINA
4. CARUGNO FERNANDA
5. CIOFFI GIANLUCA
6. CIANCHETTA ANDREA
7. COZZONE ANGELO
8. CRISTINZIO ANNA
9. D’AGOSTINO LUCIANO
10. DI CARLO DOMENICO
11. DI LAURO ANNALISA
12. DI PENTIMA CINZIA
13. ESPOSITO ANTONIO
14. FERRARA MIRIANA
15. FORMICHELLI GIOVANNI
16. FRASCA ALESSADRO
17. GUGLIELMI MARCO
18. PALOMBA OTTORINO RINO
19. PERNA GIOVANNI
20. PONTARELLI MATTEO
21. PRINCIPE MARICA
22. ROCCHIO ROBERTA
23. RUFO PASQUALE detto LINO
24. SARACHELLA EMANUELE
PARTITO DEMOCRATICO
1. D’ACHILLE COLELLA MARIA TERESA
2. ALBERTARIO LOREDANA
3. ANGIOLILLI LORENA
4. ANTENUCCI ANGELA
5. ANTENUCCI CARLO
6. BONTEMPO OVIDIO
7. CAPORICCI RAFFAELE
8. CEFALOGLI FABIO
9. CIANCIULLO ANTONIO
10. CIARAMELLA RAFFAELE
11. DE ROSE FRANCESCO
12. DI LOLLO STEFANO
13. FERRANTE MARILENA
14. GENNARELLI MASSIMILIANO
15. GALUPPO JORDAN
16. LOFFREDA FLORIANA
17. LOMBARDI GIOACCHINO
18. PANICO ALESSIA
19. PERPETUA ANGELA
20. PETRECCA ROSSELLA ALDA
21. ROMANO PASQUALINO
22. ROSSI ROBERTO
23. RUSSO NICOLINO
24. SARACINO ANNA MICHELINA
25. SARDELLI SERGIO
26. SCARSELLI GIUSEPPE
27. SCORRANO LUCIO
28. SFERRA BIAGIO
29. TOTO FABIO
30. VENDITTI EUGENIO
31. VIOLA GIOVANNA
32. VITULLO ALICE
IF ISERNIA FUTURA
1. ALTOPIEDI DE VIVIO LUIGIA
2. ANGELONE MARIALUISA
3. ANTENUCCI MICHELE
4. BALICE ROSANNA
5. BASILE CLAUDIA
6. CARLA ADRIANO
7. COLANTUONO CINZIA
8. CUTONE ELEONORA
9. DEL BIANCO NICOLINA
10. DI BAGGIO DOMENICO
11. DI GIROLAMO MARIA PIA
12. FALCIONE CLAUDIO
13. FAVA PAOLO
14. FORMICHELLI COSMO
15. GALASSO ANTONELLA
16. GENTILE DONATO ALBERTO
17. IANNONE ANGELO
18. INNOSA EMILIA
19. JENDOUBI SOUMIA
20. JULES MARIE SOLAGE
21. LAURELLI GEMMA MARIA
22. MARCHESE AMALIA
23. MONTAQUILA MARILENA
24. MORELLI NATASCIA
25. OLIVIERI GABRILE
26. PAOLINO NICOLINO
27. PICCIRILLO FRANCESCO PAOLO
28. SCARABEO FRANCESCA
29. TAMASI MARIA
30. TOMAS SABATINO
31. ZOCHOWSKI DANIEL
32. ZOPPI CARMELA
MOVIMENTO 5 STELLE
1. BOTTIGLIERI COSMO detto MINO
2. BARONE ELVIRA
3. MONACO VITTORIO detto SAX o SASSOFONO
4. DE SLUCCA LUCIANA
5. ZAGARIA NICOLA
6. ZULLO GINO
7. d’ALOISE PASQUALINO detto PASQUALE
8. DI PASQUALE FRANCO
9. DI PLACIDO NICOLA
10. DI TOMASO GIANNI
11. VISCIONE GIOVANNI
12. VITALE FRANCESCO
13. FORMICHELLI GIOVANNI
14. DE VINCENZO DEVIC ABIMAEL
15. SCARPITTI SANDRA
16. DI PIETRANTONIO MARTINA
17. PETTA SILVIA
18. DI CRISTOFANO ANNA MARIA
19. FABIANI ANNUNZIATA
20. TRAMMA MARIA
21. SCARSELLI GIUSEPPE
22. PAZZOLA CRISTIAN
VOLT
1. VINCI FEDERICA
2. DI GIACOMO UMBERTO MARIA
3. COLUCCI STEFANIA
4. PANICCIA ALEX
5. PEDICONI PAOLA
6. DI ROLLO ANDREA
7. VALERIO GIUSEPPE
8. ROBBIO GIOVANNI
9. PACIFICIO TIZIANO
10. BATTISTA SARA
11. MICHILLI LUCA
12. FRARACCIO GIUSEPPE
13. ANTONILLI BRIAN
14. APPUGLIESE ROSANNA
15. ANTENUCCI LUCA
16. ZUZOLO AMBRA
17. ERCOLANO EMANUELE
18. LOMBARDI MICHELA
19. LEONE CAMILLO
20. DE SIMONE IVO
21. SPADA VINCENZO
22. ANTENUCCI DAVIDE
23. CAROFARO GIUSEPPINA
24. AMEGLIO DANIELE
25. DEL RICCIO CRYSTAL
26. PALLADINO VINCNEZO
27. PADUA IRENE
28. BUONDONNO ANTONIO
29. DI GABRIELE TANIA
30. BONELLI CRISTIANA
31. IZZI GUIDO
32. MANCINI ALDO
GABRIELE MELOGLI SINDACO
7 LISTE A SOSTEGNO
POPOLARI PER L’ITALIA
1. ANGIOLILLI ELENA
2. AZZOLINA BARBARA
3. BELFONTE MASSIMILIANO
4. BORIATI ULISSE
5. BUCCIGROSSI MICHELA
6. CARANO ANNA
7. CARNEVALE ANTONIO
8. CIMORELLI MARCO
9. COLACELLI RAFFAELE
10. CORRADO MASSIMILIANO
11. CUTONE BENITO
12. D’ORSI ROBERTO
13. DE TOMA SONIA
14. DI BURRA ANGELA
15. DI LUOZZO VINCENZO
16. DI PAOLO MARIA
17. DI PASQUALE ASSIUNTA
18. DI PILLA ANDREA
19. DI SILVESTRO GIULIA
20. FEVOLA VERA
21. RARACCIO ESMERALDA
22. PALUMBO MARCO
23. PIETRANGELO PASQUALE
24. RENZI DANIEL
25. SANTILLI BERARDINO
26. SASSARA ANTONELLA
27. SGORLON MILENA
28. STAFFIERI ENRICO
29. ZYMINA OLGA OLEKSIYIUNA
30. SCARSELLI MARIAGRAZIA
FORZA ITALIA
1. FABRIZIO RAIMONDO detto RAIMONDO
2. BERTONI ELENA
3. BIASIELLA DANILO
4. CARBONE MONIA
5. CODELLA VALENTINA
6. CROCCO MARIO
7. D’AGNONE FABIO
8. DALL’OLIO LINDA
9. DEL PRETE ELENA
10. DI DONATO MIRELLA
11. DI PASQUALE GIOVANNA
12. DI PILLA ANDREA
13. DI SLAVO MARCO
14. DURANTE STEFANIA
15. PLACIDO GUGLIELMO detto PLACIDO
16. IONATA ENZO PAOLO
17. IZZI IDA
18. LANCELLOTTA ANTONIA detta ANTONELLA
19. MASCIOTRA ANTONIO PIO
20. MASSA AMDDALENA
21. MELFI MARIKA
22. MIELE ELEONORA
23. MOSCATO NICOLA
24. PIERMARINO ROSA detta ROSSELLA
25. PIETRANGELO CESARE
26. POTENA ANTONIO
27. RENZI SARA
28. RICCI NICOLA
29. ROSSI NICOLINO
30. SARACHELLA VITTORIO
31. SUCCI CLARISSA
32. VENEZIALE ANTHONY
UNIONE DI CENTRO
1. CALENDA FILOMENA detta MENA
2. IANNARELLI VINCENZO
3. BUCCI VINCENZO
4. D’ERCOLE CRISTINA
5. CARDINALE CIRO
6. LOMBARDOZZI COSMO DAMIANO detto COSMO
7. BARBATO PATRIZIA
8. FRANCIOSA FABIANO
9. MOIO BRUNO
10. D’UVA MARIA
11. TERRIACA CIOCCHI GERARDO detto GERARDO
12. MARTELLA FILIPPO
13. ARGENZIO ARIANNA
14. PALLADINO LUCIANO
15. ALLOCCA GIUSEPPE
16. IANNONE ADA
17. BIELLO PIERGIORGIO
18. ESPOSITO ANTONIO
19. MASSARO MARIA ROSARIA
20. MATTEO ANTONIO
21. SARACHELLA FRANCO
22. DI LEMME SARA
23. SCARFATO FERDINANDO
24. PELLEGRINO MAURIZIO
25. DI LISI YLENIA
26. FABIO PALLANTE
27. RICCARDO TOZZI
28. PISCITELLI NICOLINA
29. D’ALESSIO ANGELO
30. DI PERNA NICOLA
31. DI DIO SIMONA
32. RIZZI PASQUALINO
IRIS
1. AMENDOLA MARCO
2. ANTENUCCI JVAN detto JVAN oppure IVAN
3. BALBI FRANCESCA
4. BERTRAME VALENTINO
5. CARANCI STEFANO
6. ANTENUCCI ANITA detta ANITA
7. CUTONELUCA
8. DI FLORIO DANIELA
9. DE GIACOMO CARLA
10. FANTOZZI SIMONA
11. DI LUCENTE FLORINDO
12. FARRO RITA
13. ANTENUCCI ANTONIETTA detta ANTONIETTA
14. FAZIO MASSIMO
15. GIACULLO LOREDANA
16. GENTILE NICANDRO
17. GIURA MARIA CRISITINA
18. INNO LUIGINA
19. MARTELLA ANTONIO
20. IZZI VERONICA
21. LAURELLI VALENTINA
22. MELARAGNO SIMONE
23. ONORATO FABIA
24. SARACHELLA BAMBINA detta DANIELA
25. SCARSELLI STEFANO
26. VALENTINO VALENTINA
27. MACEROLA VALERIA
28. VENEZIALE ALBINO
29. VRAPI ZAHIDE
30. ZARLENGA GIANVITO
31. IADISERNIA MATTEO
32. ZULLO NOCHOLE
LEGA SALVINI MOLISE
1. TESTA STEFANO
2. CENTRACCHIO BERNARDO
3. COCOZZA MARIA MADDALENA
4. BRUNO FRANCESCA
5. ABRONZINO VINCENZO
6. CAMPANILE ENZA
7. CAMPELLONE LAURA
8. D’ACHILLE VINCENZO
9. DE CRISTOFARO SILVIA
10. DI CRISTOFANO GLORIA
11. DI LELLO MARIA TERESA
12. DI PALMA ISAURA
13. DURANTE DANIELA
14. FERRITTI KATIA
15. FORNARO SILVIA
16. GIANNINI ADRIANA
17. IZZI BAMBINA DETTA BAMBINA
18. IZZI MASSIMILIANO DETTO MASSI
19. LEVA GIUSEPPE
20. MANCINI LUCA
21. PETICCA JURY
22. PRINCIPE LUANA
23. RICAMATO MARIA
24. SPAGNOLI BEATRICE
25. SPOGNARDI PIERLUIGI
ISERNIA MIGLIORE
1. ANTENUCCI TONINO
2. ALTIERI LETIZIA
3. ARMENTI MARIA ANTONIETTA
4. CHIACCHIARI DOMENICO
5. RICCI ALBERTO
6. AMATRICE SABRINA
7. CENTRACCHIO LUCIA
8. CRISTOFARO ANGELO
9. CIARLANTE MICHELINA
10. CIALLELLA ELISA
11. D’AGOSTINO ARMANDO
12. DI BAGGIO ADDOLORATO
13. DI DIO STEFANIA
14. FURIOSO MARTINA
15. DI CARLO ANTONIO
16. FRATTARUOLO FABIO
17. GALEAZZO FRANCA
18. GALASSO ANDREA
19. GATTA ANTONELLA
20. MASTRONARDI FRANCO
21. IALLONARDI ALESSIA
22. IZZI LUCIANA
23. MAROTTA UMBERTO
24. MAGNANTI ANGELA
25. MATTICOLI MARIA ANTONELLA detta ANTONELLA
26. PICARDO ANTONIO
27. MORELLI ANTONELLA
28. ROCCHIO BENEDETTO
29. TAMBURRO ALESSIA
30. VELOCCI SANDRO
31. PALIFERRO PATRIZIA
32. ZULLO MATTEO
RINASCIMENTO SGARBI - ALLEANZA PER IL FUTURO
1. MANCINI GIOVANCARMINE
2. BALDASSARRE GILBERTO
3. CARANCI DOMENICANTANIO
4. CASTAGNA ALBERTO
5. CECCHETTI CARLA
6. CIARLANTE CONSUELO
7. COPPOLA VANESSA
8. CORRADO MARIA ANTONIETTA
9. CUTONE MELISSA
10. D’AMICO ANGELO
11. DATO CARMINE
12. DEL PRETE DINO
13. DI BIASE PATRIZIA
14. DI SALVO ROBERTA
15. ERCOLANO ADELINA
16. FEVOLA GIOVANNI
17. FURIOSO MARILENA
18. GAZZANNI GIOVANNA
19. MARTELLA STEFANO
20. MATTICOLI ELISA
21. MIDEA ANGELA DONATA
22. NARDUCCI DENISE LORELLA
23. PALLOTTA EMANUELA
24. PETRANGELO LUCA
25. RENZI GIUSEPPINA
26. ROCCHIO MARTINA
27. SCARSELLI RAFFAELLA
28. VACCA GIULIANO
29. VALERIO MONIA ASSUNTA
30. VENDITTI BARBARA
31. VENDITTI GIUSEPPINA DETTA ADELE
32. ZUZOLO ROSA PATRIZIA
GLI ALTRI COMUNI IN PROVINCIA DI ISERNIA
COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
2 LISTE
“UNITI PER ACQUAVIVA”
CANDIDATO SINDACO FRANCESCA PETROCELLI (USCENTE)
1. MELICHINO PETROCELLI
2. TOMMASO PRONI
3. ARCANGELO CIUMMO
4. SERGIO PASQUALE DELLE DONNE
5. ROSOLINA BERARDI
6. ANNA MARIA PRONI
7. CIRO MANCINI
8. MARIO DI CRISTOFARO
9. SILVIA ROSSI
10. GABRIELLA TARTAGLIONE
“ACQUAVIVA NEL CUORE”
CANDIDATO SINDACO MARIO SPAZIANO
1. SILVIO DE LISI
2. GIUSEPPE VISCO
3. ALESSANDRO DI BAGGIO
4. CRISTINA DI CASTRO
5. LORENZO IANIRO
6. MARY PETROSINO
7. AMICO IANIRO
COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO
2 LISTE
“INSIEME PER COSTRUIRE”
CANDIDATO SINDACO GIANNI DI TOSTO
1. PIERO DI TOSTO
2. SECONDINO DI PASQUO
3. SANDRA REJ
4. ALESSANDRA ROSSI
5. ANNA M. SALINA
6. PASQUALE VESPA
7. MAURO DI TOSTO
8. GIANRICO MATTIA
9. MARCO MARTINO
10. GINO LIPPUCCI
“SìAMO BAGNOLI”
CANDIDATO SINDACO GIANCARLO IANIERO
1. NICOLA SANTINO CIMAGLIA
2. ANGELO DI LELLA
3. LUIGI D’ONOFRIO
4. FABIO FINAMORE
5. GIULIA GABRIELE
6. MARTINA GRECO
7. VALERIO MARTINO
8. EMANUELE PECORARO
9. NAZARIO VASILE
10. MAURIZIO VITULLO
COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
UNICA LISTA
“CANTALUPO UNITA”
CANDIDATO SINDACO ACHILLE CARANCI (USCENTE)
1. GIUSEPPINA SEMPREVIVO
2. LUCIA FARRACE
3. ANGELO GIANFRANCESCO
4. ERNESTO GIANCOLA
5. RONERTO RANALLO
6. LUIGI PECCIA
7. BIAGIO GENTILE
8. LUCIANO MANCINI
9. PAOLO BIONDI
10. ALEX FERRARA
COMUNE DI CAPRACOTTA
2 LISTE
“CAPRACOTTA VIVA”
CANDIDATO SINDACO CANDIDO PAGLIONE (USCENTE)
1. MARINO AMICONE
2. NICOLA BENIAMINO
3. ALESSIO COMEGNA
4. MAURIZIO DE RENZIS
5. AMATO DI TANNA
6. PIERINO DI TELLA
7. GIAMPIETRO FIADINO
8. VINCENZA GIULIANO
9. MICHELA ROMANDINO
“INSIEME”
CANDIDATO SINDACO MASSIMILIANO D’ACHILLE
1. ANDREA ADRIANI
2. CELESTINO CERCE’
3. CALOGERO CUSIMANO
4. MICHELE DI PASQUA
5. ANDREA FUSELLA
6. GIUSEPPE GALASSO
7. ALESSANDRO LUCIANI
8. ANTONELLA SCAGLIUSI
9. GABRIELE SPINOSA
10. LUCIA VENTRESCA
COMUNE DI CARPINONE
3 LISTE
“TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE”
CANDIDATO SINDACO PASQUALE COLITTI (USCENTE)
1. ANTONIO BIONDI
2. STEFANIA PONTARELLI
3. NICOLA VENDITTI
4. ORAZIO ALTIERI
5. DANIELE MASSARO
6. VINCENZO ARONZI
7. DAVIDE FABRIZIO
8. GABRIELE PILENZA
“CARPINONE PER PASSIONE”
CANDIDATO SINDACO ANDREA PETTA
1. ALESSANDRA MARTINELLI
2. PAOLO MERCURI
3. LUCIO PALMA
4. ANTONIO PIZZUTI
5. DANIEL PROCOWSKI IAMURRI
6. LUCIANO SANTAGAPITA
7. SANDRO SPALLONE
8. NIKO TRAVASSO
9. GIANLUCA VENDITTI
10. DEBORAH VIALLARI
“UNITI PER CARPINONE”
CANDIDATO SINDACO LUCIANO PARISOTTO
1. LUANA CARANCI
2. ALESSANDRO COCO
3. GIANMARCO DE VINCENZO
4. LUIGI NADALINI
5. PASQUALE SARAO
6. ANGELA PERPETUA
7. CORNELIA VALENTE
COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO
3 LISTE
“INSIEME PER CASTEL SAN VINCENZO”
CANDIDATO SINDACO MARISA MARGIOTTA (USCENTE)
1. DAVIDE GOLINO
2. NICOLA GUALANO
3. ITALIO IALLONARDI
4. GIOVANNI IANNUCCI
5. NICOLINO NOTARDONATO detto LINO
6. CARMEN SAVELLI
7. SILVANO STAFFIERI
“ORGOGLIO PER CASTEL SAN VINCENZO”
CANDIDATO SINDACO TOMMASO GUALANO
1. SANDRO IANNOTTA
2. FLORIANA CARRACILLO
3. GIORDANO DI SILVESTRO
4. PEPPINO FATTORE
5. CARMINE D’AGOSTINO
6. PAOLO CASALE
7. BARBARA RADDI
8. PEPPINO IANNOTTA
“…….PER CASTEL SAN VINCENZO”
CANDIDATO SINDACO EMILIANO SCARABEO
1. GIUSEPPE GALASSO
2. SIMONA VICCIONE
3. LUCIA MARINO
4. FABIO MIROLLA
5. ALESSANDRO SALVATI
6. IRENE MARTINO
7. NICANDRO BIASIELLO
8. LUCA CARANCI
9. ANTONIO IAVOVETTI
COMUNE DI CHIAUCI
NON SONO STATE PRESENTATE LISTE, ARRIVERA’ IL COMMISSARIO
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
2 LISTE
“EQUILIBRIO E MODERAZIONE”
CANDIDATO SINDACO EMILIO INCOLLINGO (USCENTE)
1. MORELLI ANGELICA
2. ANGELONE TOMMASO
3. VISCO MICHELE
4. SIRAVO LUDOVICO
5. INCOLLINGO CARMINE
6. DESIDERIO PAOLO
7. IERACI NICODEMO
8. DI SANDRO ROBERTO
9. LEVA FRANCESCA
10. LEVA DEBORAH
“UNITI PER IL NUOVO”
CANDIDATO SINDACO ANTONIA RANIERI TOMEO
1. SIRAVO ANGELA
2. SIRAVO VINCENZO
3. RANIERI ROBERTA
4. RANIERI DOMENICO
5. AMODEI FILOMENA
6. VISCO ANTONIO
7. VISCO MASSIMILIANO
8. MANCINI MONICA
9. LOMBARDI GERARDO
10. CAMPELLONE GIUSEPPE
COMUNE DI FORLI DEL SANNIO
2 LISTE
“FORLI FUTUR@”
CANDIDATO SINDACO SERGIO LERZA
1. LOREDANA AMICONE
2. ANTONIO CALABRESE
3. DONATO CALABRESE
4. ROSANNA FICCO
5. DIEGO FOLCHETTI
6. LINDA IARUSSI
7. VITTORIO IARUCCI
8. GIUSEPPE LILLI
9. MARIA BEATRICE PECORARO
“PER FORLI”
CANDIDATO SINDACO SONIA LEPORE
1. LAURELLI ANDREA
2. ROSSI GIUSEPPE
3. DI FIORE IDA
4. GENTILE SANTO
5. MELARAGNO ANASTASIA
6. IANNACITO ESTERINA
7. TAGLIENTE GERARDO
8. DI GIULIO FILOMENA
9. GUGLIELMI DAVIDE
COMUNE DI MONTERODUNI
3 LISTE
“GUARDIAMO OLTRE…….”
CANDIDATO SINDACO ANNACARLA MOLLICHELLI
1. ARMENTI SIMONA
2. CASTALDI GIANNI
3. DELLI CARPINI ANTONIO
4. RAGO ANTONELLA
5. RENZI MARIA DOMENICA
6. RENZI MICHELE
7. SCARDUZIO GABRIELE
8. STROIA PASQUALE
9. TUONO ANTONIO
“IL CORAGGIO DI CAMBIARE”
CANDIDATO SINDACO NICOLA ALTOBELLI
1. GIANNA CRISTINZIO
2. DOLORES FOGLIETTA
3. COSTANTINO GUGLIELMI
4. VINCENZO PACIFICO
5. WILLIAM TURCINOVIC
6. MICHELE CRISTINZIO
7. BENEDETTA GONNELLA
8. ROBERTO MONACO
9. ANNA RUSSO
10. VALERIO VOLPE
“MONTERODUNI UNITO”
CANDIDATO SINDACO FRANCESCO IANNARELLI
1. ELENA DE ZIO
2. SALVATORE IORIO
3. GIUSEPPE RAGO
4. GIOVANNI BOVE
5. MARIA BARONE
6. MARIA CRISTINA BIELLO
7. CARMINE FARALLI
8. MARIO SCIOLI
9. BENEDETTO FOGLIETTA
10. LORENA SILVESTRI
COMUNE DI PESCHE
3 LISTE
“VIVIAMO PESCHE”
CANDIDATO SINDACO MARIA ANTENUCCI
1. ANTONELLA DE IULIIS
2. CHAIRA GIUDITTA PARMIGIANO
3. DANIELE PINELLI
4. DENNI FUSCHINO
5. ERIKA DE VINCENZI
6. JACOPO FABRIZIO
7. LUIGI DI TORE
8. MARIO LOMBARDOZZI
9. MATILDE PETRECCA
10. ROSARIA IANNONE
“OBIETTIVO COMUNE”
CANIDATO SINDACO MARIKA PALUMBO
1. FRANCESCA ALTIERI
2. ANTONIO CAPILUONGO
3. COSTANTINO D’ALESSANDRO
4. MARIALUISA D’ANGELO
5. FERNANDO FABRIZIO
6. MARA MAURI
7. DOMENICO ANTONIO PARMIGIANO
8. GIACINTO PENTA
9. SELINEO PETRECCA
10. RENZO PISCITELLI
“SVILUPPO E PROGRESSO”
CANDIDATO SINDACO FRANCESCA NOTTE
1. ALINA DI TATA
2. CHRISTIAN CARANCI
3. GENNARO OLIVIERO
4. GRAZIA GIANCOLA
5. RAFAEL RICCHIUTI
6. SANTINA PRATO
7. STEFANO CANCIELLO
COMUNE DI PESCOLANCIANO
2 LISTE
“ANDIAMO OLTRE LISTA CIVICA”
CANDIDATO SINDACO MANOLO SACCO (USCENTE)
1. GIANFRANCO BUCCI
2. ANTONIO CALDARARO
3. GIANFRANCO CALDARARO
4. FABIO MANCINI
5. ALBERTO PADULA
6. ANTONIO PADULA
7. LUCA ZARLENGA
“LA NUOVA SVOLTA”
CANDIDATO SINDACO NICOLA DI FRANGIA
1. ANDREA CERASUOLO
2. ALESSANDRO DEL MATTO
3. ROBERTO PRIOLETTI
4. ANGELO RAUSO
5. NICO SCARSELLI
6. ALEX TESONE
7. DENIS VITULLO
COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE
2 LISTE
“INSIEME PER IL FUTURO”
CANDIDATO SINDACO MARCELLO TOTO
1. EUGENIO PROCACCINI
2. LEANDRO DOMENICO TAMASI
3. VITTORIO LORENO CIFELLI
4. OLINDO CIUMMO
5. FRANCESCA TAMASI
6. ILENIA TOTO
7. SANTINA MICHELANGELA CIANFRANI
8. ROSINA VENDITTI
“PER PETTORANELLO”
CANDIDATO SINDACO MARCELLINO FRANCESCHELLI
1. ANTONELLO PERNA
2. ADRIANO POLLICE
3. NOEMI MILANO
4. EMMA PATRIZIA NINI
5. VANESSA PROCACCINI
6. GIUSEPPE TADDEI
7. COSTANZO MARSELLA CIFELLI
COMUNE DI PIZZONE
2 LISTE
“PER PIZZONE CON VOI”
CANDIDATO SINDACO VINCENZO DI CRISTOFANO
1. LUCA DI CIANNI
2. CRISTIAN DI CRISTOFANO
3. VERONICA DI CRISTOFANO
4. ANTONIO DI SILVIO
5. ANTONIO JACOVETTI
6. TEODORO CARMINE JACOVETTI
7. MODESTINO ROSSI
8. SONIA SANTUCCI
9. ANTONIO SAVAIANO
10. LUCIO VILLANI
“VIVIAMO PIZZONE”
CANDIDATO SINDACO LIBERO DI IORIO
1. LUIGI BARLETTA
2. LEVIO D’AVANZO
3. DEVIS DI FLORIO
4. NOEMI DI MEO
5. FEDERICA MARRA
6. PIETRO SANTUCCI
7. TERESA ZACCARO
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
UNICA LISTA
“ROCCAMANDOLFI NEL CUORE”
CANDIDATO SINDACO GIACOMO LOMBARDI (USCENTE)
1. BERLINGIERI NICOLA
2. EMMA CIALLELLA
3. COLARDO STEFANIA
4. D’ANGELO GIOVANNINA
5. D’ANGELO MARIANGELO
6. DEL RICCIO CARMINE
7. GIANFRANCESCO FILIPPO
8. PAOLOZZI STEFANIA
9. RICCIARDONE LUCA
10. TOMBA ANTONIO
COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA
2 LISTE
“UNITI PER SAN PIETRO AVELLANA”
CANDIDATO SINDACO SIMONA DE CAPRIO
1. VERONICA BIFULCHI
2. PEPPINO CARLINI
3. ANTONIO COLAIANNI
4. CLAUDIO DI LUDOVICO
5. ALVIO DI MARTINO
6. GIOACCHINO GALANTE
7. GIOVANNI QUARANTA
8. PASQUALE SETTEFRATI
9. FRANCO TROZZI
10. LUCA VALENTE
“IL NOSTRO PAESE”
CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE SEBASTIANO
1. FRANCESCO LOMBARDI
2. DOMENICO QUARANTA
3. MIRKO CARUSO
4. MARIELLA COLAIZZI
5. AMICO DI CIANNO
6. ANDREA MUSILLI
7. ADELINA RICCI
8. GIOVANNI PARDI
9. MARILENA SANTOVITO