ROTELLO. Avrà inizio venerdì 8 ottobre a Rotello, per concludersi domenica 10, l’evento denominato ‘Trekk-Oil’, ideato dall’associazione Il Valore e realizzato grazie alla sinergia con numerosi volontari che si sono messi a disposizione fin da subito condividendo lo spirito dell’iniziativa.

«Tre giorni di cammino, di laboratori, di visite guidate all’interno dei frantoi rotellesi – spiega la presidente Cinzia Vizzarri -. La nostra è una comunità che sa fare rete quando viene coinvolta. È stato questo il pensiero costante nel momento in cui abbiamo redatto il programma. Ci piace pensare al “noi” in ogni aspetto: grandi, piccoli, giovani, famiglie. L'obiettivo è ripartire dalle radici, da un prodotto territoriale d’eccellenza come l’olio extravergine di oliva, per creare opportunità e per vivere un'atmosfera di collettività. Devo ammettere che vedere tanto entusiasmo da parte dei volontari, mi ha reso felice. Ognuno di loro ha delle specifiche peculiarità ed è bello che abbiano deciso di condividerle».

Sarà un evento di tutti e per tutti. Otto i patrocini ottenuti fra enti e associazioni, un grande risultato se si pensa che questa è la prima edizione. Tra questi anche quello del Csv Molise, che ha voluto omaggiare l’alto valore culturale e sociale dell’evento.

Previsti tre percorsi differenti, su oltre 15 km, che vedranno protagonisti altrettanti frantoi.

Infine, è in programma una data extra, quella di sabato 23 ottobre, per vivere il terzo e ultimo laboratorio, legato alla memoria, ai canti popolari ed ai ricordi dei nonni.

Di fatto, un’occasione importante per la comunità di Rotello e per tutti coloro che vorranno scoprire il territorio e le sue bellezze.