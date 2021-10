CAMPOBASSO. Ogni anno nel mese di Ottobre si celebra la Giornata Nazionale della Psicologia. Questa giornata ha lo scopo di aprire le porte degli studi e mescolare la psicologia all’interno della comunità.

Questo anno l’Ordine degli Psicologi del Molise ha scelto come tema “Mente e corpo: l’importanza della componente psicologica nelle performance e nella vita”.

La Presidente, Dott.ssa Ruberto, afferma: “abbiamo voluto celebrare quello che a mio avviso è stato l’insegnamento di questi due anni di sacrifici e paure generati dalla pandemia.

La sinergia tra corpo e mente, e l’imprescindibilità di occuparsi dell’una senza necessariamente considerare anche l’altra.

Spesso e sempre di più ultimamente si sente parlare del modello bio-psico-sociale, o del termine resilienza, ebbene per non fare in modo che restino solo degli slogan bisogna riempirli di contenuti e dargli una traduzione nella pratica, nel reale. Il Covid ci ha mostrato con mano quello che le ricerche scientifiche ormai ci dicono da tempo: se non ci si prende cura della componente psicologica, non solo la qualità della vita peggiora ma la prognosi medica ne risente.

Come ordine abbiamo voluto trattare questo argomento partendo dalla psicologia dello sport, esempio pratico di come la componente fisica e quella organica debbano essere in equilibrio tra loro per fare in modo che si raggiungano ottimi risultati; tante sono state le dimostrazioni in queste olimpiadi.

Parleremo di tutto questo insieme ad ospiti di spessore, insieme al CONI e competenti della materia, professionisti del settore come il bronzo molisano Maria Centracchio, il preparatore paraolimpico Stefano Cialella che insieme al campione paraolimpico Marco Cicchetti, ci parleranno dell’importanza dello sport come risorsa, con professionisti di livello come il dott. Mascioli, Psicologo dello Spot, che mostrerà l’importanza dello sport come promozione del benessere psico-fisico sin dall’infanzia; la dott.ssa Viotti responsabile di un progetto di riabilitazione (Felicemente Abile) che affronterà il delicato tema della terapia attraverso lo sport ed infine la dott.ssa Gammieri che affronterà il tema della mindfulness per ribadire l’importanza della sinergia tra corpo e mente.”

Tutto questo avverrà il 12 Ottobre a partire dalle ore 15 a Campobasso presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi del Molise. Alla fine della giornata ci sarà un aperitivo offerto dall’Ordine con intrattenimento musicale, nel rispetto delle normative covid.

I posti sono limitati a causa delle normative Covid ma l’evento verrà trasmesso in diretta on line sulla pagina Facebook “Psicologi Molise e condivisa da Termolionline.