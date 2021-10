TERMOLI. Grande e inaspettato successo per le prime audizioni alla ripresa delle attività culturali dell’Associazione culturale Punto di Valore, dopo un lungo stop causato dalla pandemia.

Ben 25 candidati, dai giovanissimi fino alle donne, si sono messi in gioco per aderire alle proposte musicali dell’Associazione, dall’orchestra giovanile al coro delle ragazze, dal piccolo coro voci bianche al coro donne.

Visto il grande successo e la voglia di ripartenza dimostrata dai tanti aspiranti musicisti, i direttori artistici dell’Associazione, i maestri Savino Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, hanno deciso di dare la possibilità ad altri giovani artisti di unirsi alla grande famiglia Punto di Valore.

A tal proposito, sabato 9 ottobre, sempre a partire dalle ore 15.00 presso i locali della Chiesa del Carmelo in Via Panama a Termoli, ci saranno delle nuove selezioni, destinate in modo particolare ai bambini fino ai 12 anni (per il Piccolo Coro Voci Bianche), e alle ragazze dai 12 anni in su (per il Coro ragazze), ma anche a musicisti dai 13 anni in su (Orchestra giovanile) e coriste dai 25 anni in su (Coro donne).

Per partecipare alle audizioni occorre iscriversi riempiendo questo modulo con i propri dati:

https://forms.gle/hRkdkMa4EhXzvRMo8