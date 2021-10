Di Sandro non arretra: «Il centrodestra ad Isernia ha perso e perso male»

ISERNIA. Erano attese le dichiarazioni del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Filoteo Di Sandro, dopo l'esito del primo turno delle elezioni amministrative a Isernia.

«Il centrodestra ad Isernia ha perso e perso male.

Ha perso perche si è presentato agli elettori diviso, spaccato al proprio interno più che mai.

Purtroppo l’arroganza e la presunzione di potercela fare comunque, anche senza la presenza di Fratelli d’Italia, ha spinto i dirigenti ed eletti di Forza Italia a fare delle scelte sbagliate, autolesionistiche.

Il voler isolare a tutti i costi il nostro Partito e Michele Iorio dallo scenario politico regionale e locale, il voler sempre e comunque decidere tutto, pretendere di ricoprire ogni ruolo istituzionale per i propri iscritti a svantaggio sempre e comunque di FdI, ed inoltre, il non rispettare mai gli accordi sottoscritti, hanno di fatto portato il centrodestra prima in Regione e poi alle comunali di Isernia ad una sonora sconfitta.

Fratelli d’Italia ha risposto a tutto questo con un comportamento coerente e chiaro a tutela ed in difesa dei propri valori, della propria dignità e dell’immagine stessa del Partito.

Un ringraziamento a tutti i candidati ed a coloro i quali si sono impegnati in questa competizione elettorale mettendoci la faccia.

Comunque il risultato è chiaro: senza Fratelli d’Italia il centrodestra non vince».