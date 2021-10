Movimento spontaneo ‘Cacciamoli’, lunedì 11 ottobre sciopero in Prefettura con Soa

CAMPOBASSO. "Diciamolo subito e con estrema chiarezza – il Movimento Spontaneo CACCIAMOLI, lunedì 11 ottobre alle ore 10.00, sarà davanti alla prefettura di Campobasso al fianco del SOA e dei sindacati di base perché, oltre a condividerne le rivendicazioni, intende essere presente ogni qualvolta si intravedono iniziative libere dai sistemi di potere.

Evidente lo sfascio sociale, così come lampanti sono i mandanti di tale vergognosa situazione, non si salva nessuno, centro destra, centro sinistra, pseudo movimenti che di sociale hanno solo tristi rimandi storici, confederali, cricche, cordate e tutto quanto fa spettacolo! Il triste spettacolo a danno dei cittadini, gli stessi che nelle ultime consultazioni, hanno disertato le urne il 50% ormai stomacati da tale basso profilo politico amministrativo.

Ebbene, come si diceva, ci saremo per marcare la differenza e per accogliere tutti coloro i quali intendano dare uno schiaffo a questo sistema malato, in attesa, prossimamente, di varare il progetto che molti cittadini stanno aspettando e che vedrà luce fra poco. Pochissimo". Questo il testo della nota inviata dal portavoce Emilio Izzo.