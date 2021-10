CAMPOBASSO. Giornata europea delle lingue domani all'UniMol. Insieme il Centro Linguistico di Ateneo, USR Molise e la Prefettura di Campobasso, in collegamento con l’Università di Belgrado e l’Università di Genova.

Lavori dalle 15, nell'aula Magna di Ateneo a Campobasso.

In occasione della Giornata Europea delle Lingue, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) celebra questo importante evento con una giornata di riflessione che vede coinvolti l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, la Prefettura di Campobasso, e due docenti di fama internazionale, la professoressa Juliana Vuco dell’Università di Belgrado e il professor Lorenzo Coveri dell’Università di Genova.

La presenza della Prefettura si collega all’impegno che UniMol e il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) stanno svolgendo da anni in tema di formazione linguistica della popolazione non italiana residente in Molise, impegno a cui di recente si aggiunge l’adesione del CLA alla rete dei centri autorizzati per lo svolgimento degli esami di certificazione linguistica – in convenzione con l’Università di Siena – che consente di sostenere a Campobasso l’esame di A2 Integrazione e B1 cittadinanza, tra gli altri.

La presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise si inserisce nella più ampia collaborazione tra istituzioni che sono chiamate a una comune funzione di formazione per studenti e docenti.

Juliana Vuco parlerà della posizione della lingua italiana rispetto alle altre lingue europee e alle politiche linguistiche ed educative che si adottano recentemente.

Lorenzo Coveri presenterà una relazione che mostra la fortuna di Dante non soltanto nella cultura alta di tutti i tempi, ma anche nella canzone italiana dei nostri giorni, facendo così comprendere come sia possibile attualizzare lo studio dantesco avvicinandolo a studenti di qualunque età.

Anche il sito dell’Accademia della Crusca evidenzia, all’interno del ricco calendario nazionale di eventi proposti, la Giornata Europea delle Lingue e l’avvio delle attività del Centro Linguistico dell’Università degli Studi del Molise.