Mare Sicuro 2021, conferenza stampa della Guardia Costiera sul bilancio dell’operazione

TERMOLI. Il giorno 13 ottobre p.v. alle ore 09.30 presso la Sala Riunioni della Capitaneria di porto di Termoli si terrà la Conferenza Stampa relativa all’attività svolta nel corso della trascorsa stagione estiva nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2021”.

Da giugno a settembre, infatti, la Guardia Costiera molisana ha messo in campo il massimo sforzo profondibile in termine di uomini e mezzi e la conferenza stampa rappresenterà un momento in cui saranno illustrati i risultati conseguiti dall’operazione, a livello regionale, con particolare riguardo alle attività più importanti che hanno interessato l’assistenza agli utenti del mare, la tutela dell’ambiente marino e della risorsa ittica.