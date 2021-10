TERMOLI. Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli dal 22 al 24 Ottobre in Piazza Vittorio Veneto. L’evento, reso possibile grazie al patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, è organizzato dall'associazione culturale e di promozione sociale “AMIP”.

Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali. L'apertura è prevista per venerdì 22 ottobre alle ore 17, mentre la mattina di sabato 23 ottobre è in programma alle ore 11 un piccolo laboratorio del cioccolato per la gioia dei bambini.

Durante le tre serate è prevista animazione per allietare tutti i presenti. Si parte venerdì con il Mago Peppe.

Per sabato 23 ottobre, gli spettacoli e l’animazione saranno curati