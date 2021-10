Montenero, monitoraggio di composti organici volanti: nuova installazione in località Padula

MONTENERO DI BISACCIA. Da ieri, una nuova e più funzionale centralina per il monitoraggio costante di composti organici volatili (VOC), di acido solfidrico e ammoniaca è stata installata dalla ditta ENVEA Spa di Verano Brianza presso l’impianto di deputazione di località Padula, a Montenero di Bisaccia. A darne comunicazione è l’Amministratore Unico di Arap Servizi Nicola Del Prete. “Ringrazio il direttore tecnico Davide Cilli e la Responsabile Angela La Spada per l’attenzione che pongono quotidianamente alla funzionalità dell’impianto di Padula che, come è noto, si occupa del trattamento di reflui. Questa nuova centralina, indispensabile per catturare le emissioni odorigene in fase di ciclo produttivo dell’impianto di trattamento, ha una funzionalità più performante rispetto alla precedente. Questo “naso elettronico”, come si dice in gergo, ci consente di acquisire dati riferiti alle emissioni, visualizzabili tramite piattaforma caircloud Envea e possono essere estrapolati in formato xls, pdf o jpg.

I sensori della centralina ci dicono quotidianamente lo stato delle emissioni odorigene. Con questo intervento – prosegue l’Amministratore di Arap Servizi – la nostra azienda mostra grande attenzione alle problematiche relative agli odori sgradevoli segnalati dai residenti. Nei giorni scorsi, ho fatto visita al Sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci per illustrargli gli interventi di mitigazione delle emissioni odorigene messi in atto da Arap Servizi, ed alcuni progetti in fase di completamento per migliorare la funzionalità dell’impianto. Comprendiamo le esigenze della popolazione e facendo proprie le raccomandazioni del sindaco – conclude Del Prete – lavoriamo perché l’impianto di Padula non sia un problema ma una risorsa per tutto il territorio”.