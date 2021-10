San Giuliano di Puglia, imminente la riapertura della piscina comunale

SAN GIULIANO DI PUGLIA. «Apertura Piscina comunale di San Giuliano di Puglia il 18 ottobre 2021.

Forse a qualcuno non andrà giù, ma per il decimo anno consecutivo, la piscina comunale di San Giuliano di Puglia riaprirà al pubblico!

I numeri degli iscritti sono tornati ad essere confortanti e tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra le nostre comunità, fare rete è risultata una strategia vincente.

Il mio appello di qualche settimana fa è stato recepito soprattutto da tutte quelle persone, non disfattiste, che hanno capito quanto può essere utile e funzionale la presenza sul nostro territorio di questa struttura.

Il mio ringraziamento va non solo ai sangiulianesi ma a tutte le comunità limitrofe e non solo, che non lasciandosi influenzare da polemiche sterili di qualche settimana fa, hanno deciso di iscriversi in piscina a San Giuliano di Puglia.

Voglio chiudere dicendo solamente che la piscina non è solo di San Giuliano di Puglia ma di tutte le comunità, che collaborando, hanno fatto in modo che essa continuasse a svolgere la propria attività», così il Sindaco Giuseppe Ferrante.