Guida turistica della città di Campobasso, la presentazione martedì 12 ottobre

CAMPOBASSO. Martedì 12 ottobre, alle ore 18.00, presso la sede dell’Assessorato al Turismo della Regione Molise, in via Milano, palazzo ex Gil, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento che verrà realizzato per illustrare la nuova guida turistica ufficiale della città di Campobasso, “La città dei Misteri”.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, il sindaco di Busso, Michele Palmieri, e il sindaco di Guardiaregia, Fabio Iuliano.

La conferenza stampa prevederà l'applicazione delle norme contro la diffusione della pandemia previste e attualmente in vigore.