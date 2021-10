Carovana Zapatista fa tappa in Molise, a Termoli la raccolta fondi

TERMOLI. Comunichiamo che domenica 10 ottobre a Termoli in Corso Nazionale angolo via Adriatica dalle ore 18 alle ore 20 si terrà un banchetto informativo e di raccolta fondi per sostenere il viaggio della Carovana Zapatista, composta da una delegazione della popolazione indigena della regione messicana del Chiapas, e la loro tappa molisana.

Anche il Molise ha infatti partecipato alla grande attività organizzativa che in Italia ha unito associazioni e comitati per accogliere e supportare il viaggio degli Zapatisti, giunti fin qui per ascoltare e condividere le storie comuni di vita e resistenza.



Grazie alla tenacia del gruppo organizzativo bassomolisano, il 28 ottobre 5 componenti della delegazione Zapatista faranno tappa al Bosco Corundoli di Montecilfone per parlare dell’esperienza locale di opposizione alle opere che ne minacciano la sopravvivenza.

I popoli indigeni del Chiapas hanno attraversato l’oceano per venire di persona a conoscere le nostre azioni di lotta per la vita e per i beni comuni: per accoglierli nel modo migliore abbiamo organizzato questo banchetto, e chiamiamo a partecipare tutti coloro che sognano una società diversa e mantengono viva la fiducia che uniti si possa costruire un mondo altro, dove niente per noi sia deciso senza di noi.

Vi aspettiamo numerosi domenica 10 dalle 18 alle 20 in Corso Nazionale angolo via Adriatica, a Termoli!