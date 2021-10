CAMPOBASSO. Da domani sarà riaperta la tratta ferroviaria Isernia-Roccaravondola. Questa mattina l’annuncio nel corso di una conferenza stampa presso la stazione di Roccaravindola. Presenti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Vincenzo Niro, l’assessore ai Trasporti e Mobilità, Quintino Pallante, e il direttore della Direzione operativa infrastrutture territoriale Campania e Molise di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Fabio Rapuano.

Si tratta di un primo step di opere per l’elettrificazione della linea Campobasso–Isernia–Roccaravindola, che ha riguardato la realizzazione del nuovo apparato centrale computerizzato della Stazione d'Isernia, l’adeguamento dell’armamento e delle opere civili in corrispondenza di diverse gallerie e cavalcaferrovia per consentire la realizzazione dell’impianto di trazione elettrica, la modifica e il potenziamento del Piano regolatore generale della Stazione d'Isernia.

È stata realizzata, inoltre, una nuova sottostazione elettrica a Pettoranello.

Un primo risultato importante nella realizzazione di opere fondamentali per il Molise che, una volta a regime, segneranno una svolta nella infrastruttura di trasporto e nella logistica regionale. Grazie ad esse verranno ottimizzati i collegamenti, sarà incrementata la velocità e migliorata la qualità del servizio ferroviario offerto.

Tre gli obiettivi da raggiungere: ridurre i tempi di percorrenza con Napoli e Roma, incentivare la mobilità collettiva, generare un impatto positivo sulla vita quotidiana dei viaggiatori.