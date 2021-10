Assalto alla Cgil, De Socio: «Dal Molise condanniamo questa vile aggressione»

CAMPOBASSO. Il segretario regionale della Cgil Molise, Paolo De Socio, interviene e commenta i gravi fatti avvenuti oggi.

L'attacco alla sede Nazionale della Cgil istigato da sedicenti no vax e no green pass e capeggiato da leader dell'estrema destra lasciati ancora liberi di circolare in una Repubblica democratica, è un fatto gravissimo. Invitiamo le forze democratiche del Paese a unirsi contro la violenza gratuita rivolta verso la casa dei lavoratori. Domani, domenica 10 ottobre, dalle ore 9 la sede della Cgil di Campobasso resterà aperta e le sedi territoriali saranno presidiate. Una delegazione della Cgil Abruzzo-Molise sarà a Roma per partecipare all'Assemblea straordinaria convocata proprio a Corso d'Italia, teatro della vile aggressione».