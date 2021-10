CAMPOBASSO. Bellissimi momenti, a tratti emozionanti, quelli vissuti stasera in occasione della premiazione delle “Stelle del nuoto del Molise”, atleti che si sono particolarmente distinti nella passata stagione.

L’evento, alla sua prima edizione, è stato promosso dalla Federazione Italiana Nuoto Molise presso la Sala conferenze m2 Movement di Campodipietra .

Il presidente Toma sì è complimentato con la Federazione per i risultati raggiunti, ma anche con atleti, società, dirigenti, tecnici, addetti ai lavori, sottolineando come partecipare e vincere le competizioni non sia mai facile. Quando si conquistano, poi, mete importanti è bello dare il giusto riconoscimento ai protagonisti.

Il delegato regionale FIN Molise, Amelia Mascioli, ha inteso ringraziare il governatore per quanto la Regione ha fatto a sostegno del nuoto molisano.