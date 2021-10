CAMPOBASSO. Il 9 ottobre, come ogni anno, si celebra in tutto il mondo, la Giornata della Consapevolezza Pans Pandas. il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge, è riuscito a coinvolgere molti capoluoghi di provincia ed alcune regioni italiane nella loro battaglia per far conoscere la sindrome: alcuni hanno accettato di dare il loro patrocinio alle iniziative promosse per questa giornata ed altri di illuminare di verde i loro monumenti più significativi, quale simbolo di lotta e speranza per le famiglie.

La Pandas nonostante l’ottenimento di un codice di malattia da parte dall’Oms non è ancora riconosciuta dai singoli paesi; il consorzio di ricerca Pans/Pandas ha pubblicato e recentemente aggiornato le linee guida tese a promuovere la diagnosi precoce e le raccomandazioni su possibili terapie. In attesa del riconoscimento ufficiale, i genitori, vogliono ‘fare rumore’ denunciando la mancanza di medici sufficienti formati nel diagnosticare e curare queste sindromi e mettendo in evidenza l’importante e crescente approfondimento scientifico relativo alla malattia.

il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso ha aderito all'iniziativa illuminando di verde la propria sede centrale, da ieri sera sino all'alba di oggi, domenica 10 ottobre.