Otto ore di sciopero per ciascun turno proclamato dal Soa allo stabilimento Fca di Termoli

TERMOLI. Sciopero generale e il Soa lo proclama anche allo stabilimento Fca-Stellantis di Termoli. «I lavoratori devono scegliere seriamente cosa fare, se vogliono continuare a subire e a rischiare, oppure lottare per ricostruire con dignità e coscienza quello che è stato distrutto. In Molise alcuni di noi stanno conducendo delle lotte per i diritti anche all'esterno dello stabilimento fianco a fianco con i ceti popolari che continuano a subire le angherie di questo sistema con la cancellazione dei diritti da parte della politica nazionale e locale: lavoro, salute, ambiente, istruzione, è per nostro volere in primis che oggi allo sciopero generale rispondiamo con una manifestazione territoriale a Campobasso dove la piazza sarà condivisa. Nello stabilimento di Termoli la maggior parte degli operai é in cassaintegrazione ma li esortiamo a partecipare alla manifestazione, mentre per i pochi che lavorano lo sciopero è così comunicato da noi all'azienda: otto ore per ciascuno dei tre turni, a partire dalle 6. Tutti a manifestare a Campobasso unitamente ad altri lavoratori, disoccupati, liberi cittadini e a coloro che quotidianamente lottano per i diritti collettivi e quindi anche per noi. Forza!»