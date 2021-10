Quattro zampe nel cuore, passa la mozione in Consiglio

GUGLIONESI. Si è svolto lunedì 4 ottobre, alle ore 15, il consiglio comunale a Guglionesi. All’ordine del giorno 15 punti da discutere, tra i quali la chiusura dell’istituzione della Mimì Del Torto. All’appello mancavano due consiglieri di minoranza, Elisa D’Astolto e Gianfranco Del Peschio.

Un assise apparentemente calmo che parte con un chiarimento e un rimprovero alla vice segretaria comunale, rea di non trascrivere integralmente quello che i consiglieri dicono. Così come il chiarimento del consigliere De Socio che, in una seduta di consiglio, si ritrova assente all’appello e presente alle votazioni.

Nell’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, i consiglieri si esprimono favorevolmente solo i consiglieri di maggioranza mentre la minoranza, spesso, si astiene. Solo in una proposta si sono ritrovati tutti favorevoli, quella relativa ai centri estivi effettuati nel mese di agosto.

Nella proposta 46 riguardante il bilancio consolidato, il consigliere Tomei ha espresso alcuni dubbi in merito. «oggi si approva il bilancio consolidato con il bilancio dell’istituzione Mimì Del Torto. Il bilancio della Mimì Del Torto, voi nella sostanza e nella gestione l’avete sempre trattata in maniera negativa. Voi non avete riconosciuto il disavanzo dell’asilo, quindi mi meraviglia che oggi, per una mala gestio, si vada a consolidare con un bilancio comunale».

La minoranza si è chiesta come mai, nel giro di due mesi o poco più dall’approvazione del bilancio, già vengano fuori tutte queste variazioni.

In risposta a questa domanda, l’assessore Aristotile ha spiegato che, subito dopo l’approvazione di quel bilancio, Guglionesi «ha avuto eventi, tipo la bomba d’acqua che ha interessato la fogna principale. E non a caso queste variazioni vengono caricate sulla viabilità e sulle fogne. Quell’evento, infatti, ci ha fatto avere danni notevoli proprio su queste cose. Non è semplice programmare, mettere in agenda questi eventi straordinari. Il comune di Guglionesi ha ridotto le perdite di acqua del 50%, negli ultimi 3 anni».

A tal proposito la maggioranza compatta vota favorevolmente mentre la minoranza si dichiara contraria.

La proposta contenente l’atto di riconoscimento del debito fuori bilancio e la determinazione alla stipula di transazione stragiudiziale con l’avv. Antonio Guida, ha acceso i toni, portando alla votazione contraria della minoranza, all’astensione dei consiglieri di maggioranza Stefania Addesa e Paolo De Socio.

Secondo l’avvocato D’Urbano, il documento manca di alcune parti importanti che il consiglio avrebbe dovuto leggere. Infatti, dopo l’accertamento da parte della vice segretaria, D’Urbano sostiene che «non si può approvare questa deliberazione non sapendo se questi debiti sono ancora giuridicamente esistenti o meno. Si andranno a produrre un automatico danno erariale ingente». «La competenza di questa deliberazione- prosegue il consigliere- è della giunta, non del consiglio».

Più o meno sulla stessa linea d’onda dell’avvocato D’Urbano, il consigliere De Socio si chiede se «questi debiti siano già caduti in prescrizione». «Secondo me- dichiara De Socio- ci sono due errori riportati nella proposta. Esattamente nelle cause indicate nelle lettere D ed E, dove c’è una sbarra e la dicitura 00. Chiedo cosa si voglia intendere, anno 2000 o 2010? Io non sono favorevole al pagamento di debiti ormai caduti in prescrizione».

Il sindaco in riferimento agli interventi dei due consiglieri, spiega che «l’avvocato del comune ci invita a pagare questo debito poiché c’è un alto rischio di soccombenza. Quindi, siamo invitati a formalizzare la transazione».

La mozione, però, non passa.

Dopo cinque minuti di pausa, l’assise riprende con la nota dolente della Mimì del Torto. La questione di questa istituzione divide in due, non solo a livello politico ma anche a livello umano nei cittadini guglionesani.

Dopo un excursus della storia di questa istituzione, il consigliere D’Anselmo ha spiegato come ci siano tanti motivi che portano quest’amministrazione a chiudere la scuola. «Noi oggi decidiamo la liquidazione dell’istituzione e la revoca del servizio. C’è la constatazione che il servizio non possa costituirsi un clone di quello statale ma che, in realtà, è basato su un’alternativa di ciclo didattico e dai principi ispiratori, sono il primo a riconoscerlo. Il problema riguarda la denatalità e, infatti, ad agosto 2021 siamo arrivati sotto ai 5000 abitanti con solo 21 bambini nati. Questo vuol dire che se volessimo continuare questo servizio dovremmo mettere in cantiere risorse economiche ingenti e superiori rispetto a quello che è stato il contributo comunale, perché bisogna far fronte a una serie di incombenze che vanno dai contratti di lavoro alla gestione».

I consiglieri di minoranza nelle persone di Elisa D’Astolto, Barbara Morena, Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei, firmano una dichiarazione di richiesta di dimissioni del sindaco che, durante il consiglio fanno verbalizzare e, il consigliere D’Urbano afferma a muso duro che, questa amministrazione sarà l’amministrazione che verrà ricordata per la pagina nera più brutta della storia guglionesana, proprio per la chiusura di un’istituzione tanto importante.

Sull’interrogazione riguardante gli incendi dello scorso primo agosto, si sono trovati quasi tutti soddisfatti. Ci sono stati degli incontri tra amministrazione, vigili della polizia locale e forestale e , per questo motivo ci sono stati diversi passaggi di pulizia. Il costone, dove è arrivato l’incendio, purtroppo presenta delle pendenze notevoli dove i mezzi e gli uomini hanno difficoltà a lavorare ma «stiamo mettendo in campo anche dei progetti con dei privati per la risoluzione definitiva del problema» ha affermato il consigliere Artistotile.

Bisogna creare delle zone ampie. «Gli incendi hanno devastato tutto il Basso Molise e l’1% del nostro territorio, per mano assassina».

Per la mozione 57 di dare un contributo economico all’associazione “Zampe nel cuore onlus”, si è disquisito sui termini usati. Alla fine di una discussione portata avanti dalla minoranza, dai consiglieri De Socio e Artistotile, si è giunti alla decisione di riscrivere in bilancio il contributo che vada al di là del regolamento delle associazioni. La mozione passa grazie ai voti di Artistotile, Del Torto e Senese per la maggioranza e di tutta la minoranza, mentre 3 sono gli astenuti, il sindaco, l’Addesa e D’Anselmo e un contrario, De Socio.