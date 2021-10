Montenero, in scadenza domande per fornitura libri e farmaci fascia C

MONTENERO DI BISACCIA. Sono in scadenza i termini di presentazione per le domande relative a fornitura libri e fornitura farmaci fascia C, oltre ai pagamenti delle mensilità Sad.

Si avvisa che è in scadenza il termine per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022. Per consultare l'avviso pubblico e i documenti allegati, cliccare sul link che segue: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2079

Si avvisa che è in scadenza il termine per la presentazione delle domande per la richiesta di prestazioni sociali in favore di cittadini affetti da malattie rare e per la fornitura di farmaci di Fascia C. Per consultare l'avviso pubblico e i documenti allegati, cliccare sul link che segue: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2073

Si avvisano gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD, che sono in corso di predisposizione e di invio gli avvisi di pagamento relativi alle mensilità pregresse.