L'intervento dei Vigili del Fuoco in via Mazzini Copyright: TermoliOnLine

L'intervento del 118 in via Mazzini Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Intervento pochi minuti fa in via Mazzini di Vigili del Fuoco e ambulanza del 118 per l'allarme lanciato da una signora che essendo uscita di casa e inavvertitamente non si è portata le chiavi della porta dietro: avendo all'interno una persona anziana e accortosi del fatto, ha cercato di farsi sentire all'interno dell'appartamento senza riuscirci.

Per questo ha chiesto aiuto ai vicini i quali, allarmati, hanno chiamato i Vigili del fuoco e il 118. I soccorsi, arrivati sul posto quasi subito, hanno provveduto ad aprire la porta dell’appartamento. La persona all’interno, fortunatamente, stava bene. Solo un grosso spavento da parte della donna che ha lanciato l'allarme e che assisteva l'anziano in casa.

Epilogo negativo, invece, a San Martino in Pensilis dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti sempre in mattinata per un altro intervento in appartamento chiuso: sfortunatamente all’interno hanno rinvenuto una persona priva di vita.