Concorso pubblico infermieri, sindacati chiedono revoca provvedimento indizione

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la richiesta, inviata dal Segretario Regionale Fials Carmine Vasile al Direttore Generale al Direttore Amministrativo al Direttore U.O.C. Risorse Umane A .5 Re M al Commissario ad acta della sanità al sul) Commissario alla sanità al Direttore Generale della salute

«La scrivente organizzazione sindacale diffida l'Asrem a voler annullare il provvedimento nella parte dove s'indice il concorso pubblico per titoli ed esami per 45 infermieri perché se questo bando era logico e condivisibile farlo entro l'anno 2020, perché in deroga al piano assunzionale 2018/2020 non è per niente logico farlo a fine anno 2021 e all'indomani dell'approvazione del piano assunzionale 2021/2023 adottato dalli Asrem in data 19/09/2021 che prevede, fra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato entro l'anno 2021 di 200 infermieri di cui 5 per stabilizzazione perché in possesso dei requisiti di legge. La Fials, seppure non aveva condiviso l'impianto del piano assunzionale perché non prevedeva le figure professionali necessarie per sopperire a tutte le carenze dell'azienda sanitaria con la presente impegna la Direzione strategica dell'ASReM a revocare integralmente il provvedimento 1156 dell' 08/10/2021 per mettere a concorso almeno i 200 posti per infermiere previsti in detto piano, Se ciò non dovesse accadere significa che i proclami fatti negli ultimi giorni dal Direttore Generale e dal Commissario ad acta della salute delle 1000 assunzioni in sanità sa di beffa e non rende merito a tutti gli operatori della sanità pubblica che in piena pandemia hanno sopportato carichi di lavoro assurdi. Questo provvedimento ridimensiona le aspettative dei lavoratori della sanità molisana che manifestano piena contrarietà alle scelte che si stanno adottando. Nemmeno si può continuare a risparmiare sulla spesa del personale che attualmente si aggira intono ai 160 milioni di euro l'anno a fronte di una spesa storica cristallizzata a 201 milioni di euro; insomma i debiti della cattiva gestione della sanità non possono essere pagati dai dipendenti dell'ASREM penalizzati prima come cittadini, perché pagano le tasse più alte d'Italia e poi come lavoratori perché costretti a sopportare dei carichi di lavoro non più accettabili».