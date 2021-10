Pressing di Ortis sul Governo per Stellantis

ROMA. “Ho sollecitato ieri i ministri dello Sviluppo e del Lavoro, Giorgetti e Orlando, affinché diano risposta alla mia interrogazione sulle iniziative del Governo volte a salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento Stellantis di Termoli. La situazione deve essere assolutamente gestita da loro: non è possibile che un gruppo industriale di questa portata calpesti le speranze di sopravvivenza di tanti lavoratori”.

Lo ha dichiarato il senatore Fabrizio Ortis - che lo scorso 7 settembre aveva presentato un’interrogazione in materia vista l’incertezza sul piano industriale e la preoccupazione per il futuro lavorativo degli operai - dopo la dichiarazione di ieri del ministro Giorgetti, a margine del secondo tavolo Stellantis con i rappresentanti dell’azienda, i sindacati nazionali e di categoria e alla presenza del ministro del lavoro Orlando e del viceministro del Mise Pichetto.

“Al di là delle rassicurazioni generiche – ha sottolineato Ortis - mancano i dettagli su quali iniziative i ministri interessati intendano mettere in atto per salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento Stellantis di Termoli, come anche i chiarimenti necessari per mitigare le ripercussioni sull’indotto. Resterò vigile nell’interesse di centinaia di lavoratori molisani e delle loro famiglie”.