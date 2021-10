MOLISE. «Da domani 15 Ottobre 2021 obbligo green pass sui luoghi di lavoro. In merito, il SOA Sindacato Operai Autorganizzati unitamente ad Al Cobas e Fimuniti con una comunicazione ufficiale e per conoscenza alle istituzioni governative comunicano lo sciopero nazionale dal 15 al 20 Ottobre 2021 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato. Con questo sistema che ricorda gli anni piú bui della nostra storia ,si torna alla pratica del controllo personale sulle scelte e le vite dei lavoratori ,oltretutto abilmente con la regia del governo Draghi le aziende scaricano anche i costi dei tamponi sui dipendenti , si tratta davvero di sicurezza sul luogo di lavoro ? La spremitura sui lavoratori é inaccettabile compreso lo sblocco dei licenziamenti. Sia chiara una cosa fodamentale, i movimenti no vax e no green pass di stampo fascista sono complici del sistema con le teorie della tensione e della destabilizzazione sociale per coprire le reali motivazioni di una seria lotta sociale per i diritti.

Con coscienza continueremo a essere vigili e a portare avanti la nostra linea, per questo invitiamo ad aderire allo sciopero nazionale e a tutte le nostre iniziative di lotta». Lo scrive il Soa - Sindacato Operai Autorganizzati.