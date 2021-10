Numerose utenze di via dei Castagni senza corrente per lavori agli impianti Enel

TERMOLI. Via dei Castagni e in piccola parte anche via delle Acacie, senza erogazione di energia elettrica dalle 14.30 di oggi alle 19.30 a causa di lavori su impianti Enel.

E' quanto reca l'avviso affisso sui palazzi interessati, ai civici di via dei Castagni: 42, 46, 52, 56, 62, 118, 140, 154, 156, 174, 176. Oltre a questi numeri, anche via dei Castagni sn e via delle Acacie 22a.