TERMOLI. Sono iniziati al porto di Termoli i lavori di demolizione della vecchia biglietteria della Nlg, a cura della ditta Colavecchio Carmine, come da ordinanze della Regione Molise.

Per questo, dal 12 al 20 ottobre, l’area di lavoro è interdetta al passaggio pedonale e veicolare. Si tratta del molo Nord-Est.

La ditta Colavecchio Carmine provvede a interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi.

Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano necessità di accedere, oltre che il personale della ditta esecutrice dei lavori.