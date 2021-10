Esce fuori strada sulla SP 81, un 75enne trasportato al San Timoteo

MAFALDA. Postazione del 118 di Montenero di Bisaccia intervenuta coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza nel pomeriggio di ieri sulla SP 81, tra Mafalda e San Felice del Molise. Un’autovettura, condotta dal 75enne O. M., è uscita di strada per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Mafalda. L’anziano conducente è stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.