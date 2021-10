Da Termoli a Isernia, il sostegno Udc al candidato sindaco di centrodestra Melogli

TERMOLI. Da Termoli a Isernia, corre il filo dell’Udc a sostegno del candidato sindaco Gabriele Melogli, che assieme alla compagine di centrodestra si batterà contro il candidato del centrosinistra Piero Castrataro nel turno di ballottaggio di domenica e lunedì prossimi.

A ribadirlo è la dirigente nazionale Maria Michela Musacchio, responsabile regionale donne Udc, che rivolge a nome del segretario Lorenzo Cesa questo messaggio: «Carissimo Gabry, ho letto con attenzione tutto il percorso politico dall'inizio della campagna elettorale dove ho notato una importante vicinanza verso i cittadini. Isernia ha bisogno di mani sicure e forti per essere amministrata. L'esperienza, tua, può rilanciare la città e permetterle di tornare grande. Sei vicino al mio leader e segretario nazionale Lorenzo Cesa, soprattutto per grande amicizia ed anche al simbolo di valori democristiani, “lo scudo crociato”. Come don Sturzo hai usato un linguaggio comprensibile a tutti, appelli partecipativi che contraddistinguono noi cattolici alla vita politica. Nella comunicazione hai celebrato appelli, principi e buone ragioni che sicuramente Ti porteranno alla vittoria. Per tutti i riferimenti citati sei l'unica scelta possibile per gli amici isernini che vogliono mantenere salde le tradizioni della politica contraria al populismo.

Con il mio grande segretario Lorenzo Cesa formuliamo tanti in bocca al lupo e come slogan Udc ti diciamo vai a vincere. Auguri di vero cuore».