TERMOLI. «Chi non ha il coraggio di ribellarsi, non ha il diritto di lamentarsi». Non lascia molto spazio all’interpretazione la frase con cui la delegata Usb lavoro privato allo stabilimento Stellantis di Termoli, Stefania Fantauzzi, sintetizza l’autunno caldo di lotta che sta caratterizzando questa fase di vita sociale ed economica del Paese. L’ha fatto dopo aver preso parte lunedì scorso, a Roma, allo sciopero generale indetto dal sindacalismo di base. «Insieme, in tante piazze d’Italia, con manifestazioni locali, e a Roma, dove una gremita folla, si e parata variopinta, ma finalmente unita da un unico vero tema: l’assenza della politica a rappresentare i Lavoratori e difendere l’occupazione.

Tre gli appuntamenti per ogni categoria del settore pubblico e privato: il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Istruzione e quello del Pubblico Impiego. Presente massivamente la nostra delegazione Usb, che da Termoli è partita con le sue istanze. Generalizzati, finalmente, in una sola vertenza i problemi di tutto il comparto automotive Italiana. Non “Stellantis sta con Gkn”, bensì Fiat, Gkn e tutte le altre centinaia di realtà industriali piccole, medie e grandi in crisi sui tavoli istituzionali, stavano insieme. Insieme contro l'assenza dei Governi. Insieme contro la connivenza dei Sindacati Confederali. Insieme contro i Padroni che compiono operazioni finanziarie sulle nostre teste e se ne arricchiscono in borsa, mentre falsamente piangono crisi e chiedono aiuti al governo, mentre ci portano via il lavoro creando fabbriche gemelle alle nostre all’estero, dove costa meno, e dove spostano quindi gli approvvigionamenti dei superconduttori, delocalizzando o svendendo le nostre produzioni, come se non avessero alcun obbligo verso quei lavoratori ed in quel paese che li ha sempre incentivati economicamente per mantenere qui la produzione, quindi l’occupazione. Fiat come Gkn? No di più: Stellantis è la causa della sciagura di Gkn e di tutti quei produttori e quelle attività che ad essa sono collegati.

L’assenza totale da anni di politiche industriali, ha fatto sì che la più grande fabbrica italiana, riscrivesse al ribasso, le condizioni di lavoro, i salari, ed il livello occupazionale della ex Fiat e a ricaduta, di tutto il collegato diretto ed indiretto.

Così come per Gkn, anche per Stellantis, un quadro così ampio e complesso e con così forti implicazioni sociali, non può essere affrontato dal tribunale singolo, o dalla singola fabbrica, nè lasciato sulla testa del singolo Lavoratore. Dobbiamo generalizzare le vertenze, e dobbiamo riammettere tutte le Rappresentanze Sindacali nei tavoli Istituzionali e aziendali, ricordando che in Fiat e tanti altri posti di lavoro, non sono ammessi i sindacati di base.

Uno schiaffo gravissimo alla democrazia, che mai nessuno ha preso in considerazione, dove il datore sceglie i propri rappresentanti ed anche quelli dei Lavoratori! Schiaffo che la politica ci riassesta parimenti sbattendoci in faccia la porta del Mise, sotto al quale siamo andati a protestare!

Così come in Gkn, i governi e i sindacati confederali, prima per Fiat, ora per Stellantis , accettano di ragionare dentro le bugiarde crisi dei padroni, mentre questi si arricchiscono smisuratamente in borsa, e coi nostri soldi portano all’estero il lavoro, il “know-how” e i capitali. sgravati dallo stato di ogni responsabilità e onere.

Invece noi siamo quelli che non ragionano nelle logiche di Confindustria e Padroni.

Noi siamo quelli che difendono i lavoratori, l’occupazione, la sicurezza, i salari, i diritti e la dignità. Senza se e senza ma!

La mobilitazione è necessaria, e non la intendiamo solo nei termini dello sciopero dell’altro giorno. La mobilitazione è necessaria sui posti di lavoro, è la via principale! Se essa ci fosse stata, la triste vicenda dei lavoratori Gkn non sarebbe mai esistita. Se ci fosse stata anni fa quando gridavamo allarme, contro il parere di tutti, per Fiat, la situazione attuale a Termoli e in tutti gli altri stabilimenti sarebbe stata già affrontata.

Termoli rappresenta la “foglia di fico” per tutto il gruppo Stellantis in Italia. A fronte di 12.000 licenziamenti annunciati negli stabilimenti su tutto il territorio nazionale, stanno imbrogliando l’opinione pubblica con la promessa di mille posti di lavoro contro i circa 2000 di oggi e più di 3000 di qualche anno fa. Promessa tra l’altro non ratificata con i sindacati firmatari.

Promessa di cui non si conoscono tempi e meriti, compreso l’impatto con l’ambiente.

Il ruolo dello Stato deve essere attivo, e non deve essere quello di erogare i soldi ai padroni, ma di mantenere l’occupazione e le produzioni. Perché ogni chiusura ogni ridimensionamento, è un onere sociale. Lo deve ancora di più adesso, perché i lavoratori di Gkn sono temporaneamente salvi dal non avere erogata la cassa integrazione, ma non dal licenziamento, e solo grazie a un vizio procedurale che ha permesso alla Fiom di vincere l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Ma la prossima volta, il prossimo padrone, si vedrà bene dallo sbagliare allo stesso modo. E quello senza lavoro potresti essere tu!

In ogni caso, questo sciopero ha rappresentato un grande passo avanti, di un lungo percorso.

Niente cambierà, se non cambiamo niente».