Elezione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, raggiunto il quorum nel Molise

TERMOLI. Due giorni di voto online e quello odierno in presenza, dalle 10 alle 18, nei tre seggi dell'Ordine dei giornalisti del Molise, a Campobasso, Isernia e Termoli (in via Asia). raggiunto poco prima di mezzogiorno il quorum che rende valida la consultazione in Molise per l’elezione del Consiglieri nazionali.

VOTO IN PRESENZA

-b) Domenica 17 Ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18,00, in Seconda convocazione qualora in prima convocazione non sia stato raggiunto il quorum di validità domenica 24 ottobre 2021, oppure turno di Ballottaggio domenica 7 novembre 2021; Per lo svolgimento delle operazioni elettorali in presenza sono istituiti n. 3 seggi:

– Seggio elettorale n. 1 presso la Sede dell’Ordine in Via XXIV Maggio, 137 – Campobasso, riservato agli iscritti residenti a Campobasso e provincia, o anche con domicilio professionale a Campobasso e Provincia di Campobasso, o a chi ne faccia richiesta;

– Seggio elettorale n. 2 presso la Sala antistante l’aula consiliare della Provincia di Isernia in Via Berta, 2 – Isernia, riservato agli iscritti residenti ad Isernia e provincia, o con domicilio professionale a Isernia e provincia, e a chi ne faccia richiesta;

– Seggio elettorale n. 3 presso l’Associazione Terminus in via Asia, 3/V – Termoli per tutti coloro che risiedono a Termoli e che ivi abbiano il domicilio professionale e a coloro che ne facciano richiesta come nella scorsa tornata elettorale. (Il seggio è stato istituito per evitare assembramenti nel seggio di Campobasso e Isernia, nel rispetto dei Dpcm e per ragioni di natura pratica ed economica).

Per esercitare il voto in modalità telematica (art.4 Regolamento Elezioni Cnog – Bollettino Ministero Giustizia del 15 gennaio 2021), la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell’Ordine, l’interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale di appartenenza prova dell’avvenuto pagamento.

I colleghi che decideranno di votare in un seggio diverso da quello loro assegnato, potranno farlo inoltrando espressa richiesta al Presidente dell’Ordine.

Per esercitare il diritto di voto è necessario che ogni elettore si presenti con la tessera dell’Ordine o con altro valido documento di riconoscimento.

Sono ammessi al voto gli iscritti nell’Elenco Professionisti e nell’Elenco Pubblicisti (esclusi coloro che risultato sospesi dall’esercizio della professione) in regola con il pagamento delle quote annuali dovute per legge all’Ordine e muniti di pec. Si ricorda che sarà sempre possibile procedere alla regolarizzazione delle quote dovute sanando direttamente al seggio o pagando nei modi tradizionali portando regolare ricevuta di transazione. Dopo la regolarizzazione si potrà essere ammessi al voto previa presentazione della certificazione di avvenuto pagamento.

Nei giorni fissati per le votazioni, allo scadere dell’ora indicata, il Presidente del seggio ammette al voto solo gli elettori già presenti.

Ad ogni elettore sarà consegnata una (1) scheda: -per l’elezione del Consigliere nazionale professionista scheda azzurra e scheda gialla per concorrere alla ripartizione di 1 seggio per i pubblicisti (19 seggi per 20 circoscrizioni regionali).

I Professionisti votano solo per i Professionisti e i Pubblicisti solo per i Pubblicisti. Chi si autocertifica come appartenente ad una minoranza linguistica farà parte del Collegio Unico Nazionale (Cun e potrà votare solo per tale ambito.