Vincenzo Ciccone e Pina Petta eletti nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

CAMPOBASSO. «Ringrazio tutti i colleghi di Termoli e del Basso Molise». Con questo messaggio dedicato, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, ha commentato i risultati, appena sfornati, dopo lo spoglio del turno elettorale che ha chiuso il rinnovo del Consiglio nazionale, dopo i due giorni di votazioni online. Tre i seggi in presenza scrutinati, Termoli, Isernia e quello centrale di Campobasso.

Eletti Pina Petta tra i professionisti e Vincenzo Ciccone tra i pubblicisti, grazie al raggiungimento del quorum e al fatto che il Molise abbia fatto convergere maggiori preferenze che la Valle d’Aosta.

«Il Molise mantiene la sua rappresentanza a Roma al primo turno. Vincenzo Ciccone sfiora le 400 preferenze ed è già eletto. È una vittoria per tutta la regione e per il nostro ordine regionale. Ringrazio i circa 100 colleghi che hanno votato anche oggi in presenza nei 3 seggi. Tra i professionisti larga vittoria per Pina Petta».