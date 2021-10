Isernia come Roma e Torino: il centrosinistra a valanga, Castrataro asfalta Melogli

ISERNIA. Il ballottaggio ad Isernia potrebbe riservare non poche sorprese per il centrodestra molisano. A poco più di un’ora dall’inizio dello spoglio elettorale, e oltre 5mila schede scrutinate, Piero Castrataro stacca il candidato Gabriele Melogli di circa 1000 voti. Il trend si è manifestato già dall’inizio delle operazioni di spoglio, e rispecchia quelle che sono state le previsioni di questi ultimi giorni. Mentre scriviamo Castrataro è al 59 % mentre Gabriele Melogli al 41%.

Il centrodestra diviso e un volto nuovo nel panorama politico isernino e regionale, Piero Castrataro è un professionista che finora non aveva mai intrapreso la carriera politica, sono stati i due maggiori fattori che hanno portato gli elettori a propendere per il giovane Piero piuttosto che per il navigato Melogli.

Lo spoglio non è ancora terminato, mancano ancora tante schede, ma oramai il risultato è scontato: Piero Castrataro sarà il nuovo sindaco di Isernia.