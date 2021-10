Furti nelle aziende agricole, tavolo permanente proposto dal prefetto Cappetta

CAMPOBASSO. In merito alla nota stampa Coldiretti relativa all’incontro tenutosi nella sala consiliare del Comune di Termoli, per discutere della problematica dei furti nelle azienda agricole, l'associazione di categoria precisa che il tavolo è stato voluto e convocato dal prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, in virtù della sua grande sensibilità sempre dimostrata verso la problematica del triste fenomeno dei furti nelle aziende agricole.

«Al termine della disamina della problematica, il Prefetto, e non Coldiretti, ha manifestato la volontà di istituire un Tavolo permanente, composto da Istituzioni, forze dell’ordine e associazioni di categoria, per monitorare ed affrontare efficacemente l’annoso problema dei furti in campagna».