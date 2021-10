Green pass, Soa Molise condanna “deriva autoritaria del Governo contro lavoratori”

MOLISE. Il Soa sindacato Operai Autorganizzati nei giorni scorsi unitamente ai sindacati di base Flmu e Al Cobas ha indetto lo sciopero nazionale nel settore privato dal 15 al 20 Ottobre 2021 per la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'uso obbligatorio e indiscriminato del certificato verde nelle fabbriche e altre realtà.

In Francia, Germania, Spagna e in altri paesi europei, nonostante le politiche globali discriminatorie sui diritti collettivi il cosiddetto Green Pass sui luoghi di lavoro non é obbligatorio, solo in alcuni settori e le spese sono carico di aziende e governi. Il governo Draghi estende l'obbligo in maniera selvaggia e discriminatoria tutto sulle spalle della popolazione sostenendo l'atteggiamento arrogante di Confindustria.

L'opinione pubblica nazionale é condizionata da un'informazione e una stampa e media viziata.

Il vaccino anti Covid è un mezzo che sembrerebbe funzionare sul contenimento della pandemia anche se é ancora sperimentale, comunque resta non obbligatorio, imporlo per vie traverse é frutto di una falsa democrazia, si sta creando una guerra tra la popolazione con quelli per il si e del no dove i gruppi soprattutto di estrema destra stanno approfittando per destabilizzare le vere motivazioni di un libero dissenso.

Molte le adesioni allo sciopero nelle varie realtà lavorative, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'uso obbligatorio indiscriminato del certificato verde. Grave l'atteggiamento di Cgil Cisl e Uil di Trieste che l'altro ieri dichiaravano di essere contraria alla protesta dei lavoratori portuali difendendo apertamente i bisogni padronali, sono gli stessi che comunque hanno avallato la linea del governo con l'applicazione del green pass su tutti i luoghi di lavori .Ieri mattina anche a Trieste i lavoratori e i manifestanti in sciopero sono stati caricati con idranti e manganellate , lo stato vuole imporre, questa è una chiara deriva autoritaria, inammissibile, parte della stampa internazionale ha raccontato gli accaduti e li ha ritenuti inquietanti e gravi. Condanniamo con forza questi accaduti e continueremo a combatterli, con l'informazione reale e le analisi inerenti l'attacco dei diritti. Andiamo avanti.