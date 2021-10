Gravina: “Buon lavoro a Piero e alla sua squadra”

ISERNIA-CAMPOBASSO. Con una forbice ampia e una tendenza chiara delineatasi sin dalle prime battute del turno di ballottaggio, Piero Castrataro è diventato il nuovo sindaco di Isernia.

Anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto far pervenire al neo eletto primo cittadino isernino un proprio personale augurio di buon lavoro.

“Isernia ha scelto di cambiare per affidarsi a forze fresche e giovani. – ha detto Gravina - Anche un sindaco giovane e brillante come Piero si scontrerà con i problemi di ogni amministrazione; si scontrerà con questioni ataviche irrisolte; si imbatterà in tutte le beghe della politica ma una cosa è certa: lo farà con la consapevolezza di non esserne l'artefice!

Buon lavoro a Piero ed alla sua squadra, in bocca al lupo Isernia”.