Scontro tra auto e scooter in via Udine, un 15enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Udine. Come sovente accade, si tratta di uno scontro tra auto e scooter. Un 15enne, M. D., è stato soccorso dal 118 Molise intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato l’adolescente che era in sella al motociclo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Sul posto anche le forze dell’ordine.