Il commento del presidente Ricci dei risultati delle elezioni comunali a Isernia

ISERNIA. Il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci ha così commentato il risultato delle elezioni comunali di Isernia: “Auguri a Piero Castrataro, eletto Sindaco di Isernia con un chiara espressione democratica dei cittadini. Lo attende un lavoro duro, come è quello di ogni Sindaco. Ma toccherà con mano che essere Sindaco, per quanto faticoso sia, è l’impegno più bello, entusiasmante e soddisfacente che possa esserci, per chi è abituato a lavorare sodo nell’interesse dei cittadini, amando infinitamente la propria città. Avremo modo di collaborare come Comuni e come Provincia, soprattutto in vista delle sfide che attendono il nostro territorio in questa fase di rilancio post pandemia.

Grazie a Gabriele Melogli, che ha saputo rappresentare in questo turno elettorale di ballottaggio una comunità politica importante, con competenza, determinazione e intelligenza. Ci sarà tempo per analizzare politicamente le dinamiche di queste elezioni con spirito di autocritica, umiltà e prospettiva.

Grazie a Giacomo D’Apollonio, che da ieri non è più Sindaco di Isernia. Voglio ringraziarlo con sincerità e affetto – ha concluso Ricci - per il lavoro incessante, serio e onesto svolto in questi anni, mettendoci la faccia con signorilità in un contesto politico complesso e difficile”.