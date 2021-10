‘La mafia dei pascoli’ il 22 ottobre la presentazione del libro di Giuseppe Antoci

CAMPOBASSO. Si comunica che il Liceo statale “G.M.Galanti” di Campobasso, in collaborazione con la Provincia di Campobasso, Ufficio Europe Direct Molise, organizza un incontro-dibattito, nell’ambito del tema “Educare alla Legalità”:

“La mafia dei pascoli”: la grande truffa all'Europa e l'attentato al Presidente del Parco dei Nebrodi

L’incontro si svolgerà il 22 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso il Palazzo Ex Gil di via Milano.

Durante l’incontro, introdotto dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G.M.Galanti”, prof. Massimo Di Tullio e dalla dott.ssa Carmela Basile, Responsabile delle politiche comunitarie – Provincia di Campobasso, il giornalista Paolo De Chiaradialogherà con

Giuseppe Antoci , co-autore, insieme al giornalista Nuccio Anselmo, del libro“La mafia dei pascoli”. Definito dallo scrittore Andrea Camilleri “un eroe dei nostri tempi”, una persona coraggiosa che facendo il proprio dovere combatte la mafia, Antoci è stato presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018. Nel 2015 ha introdotto nel Parcoun protocollo per l'assegnazione degli affitti dei terreni, che prevede la presentazione del certificato antimafia anche per quelli di valore a base d'asta inferiori a 150.000 euro. Questo "Protocollo di legalità", il "Protocollo Antoci", è stato esteso a tutta la Sicilia e sottoscritto da tutti i Prefetti dell'isola. Successivamente, il 18 maggio 2016, Antoci è stato vittima di un attentato mafioso, dal quale è uscito illeso grazie all'auto blindata e all'intervento della scorta. Il "Protocollo" è stato recepito dal nuovo Codice Antimafia, votato in Parlamento il 27 settembre 2017, e adesso è applicato in tutta Italia. Ha ricevuto molteplici Premi, riconoscimenti ed Onorificenze nazionali ed internazionali.Nel 2016 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di sua iniziativa, ha concesso a Giuseppe Antoci l'Onorificenza di "Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana", "per la sua coraggiosa determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto ai fenomeni mafiosi".L'11 novembre 2018 il Financial Times dedica alla lotta alla mafia e alla storia di Giuseppe Antoci la prima pagina dell'importante giornale britannico e la copertina del Magazine allegato.

A causa della pandemia e delle norme anti covid, per assistere all’incontro, occorrerà, necessariamente, presentare il green pass o i risultati negativi di un tampone recente.