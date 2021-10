Associazioni del 118 pronte alla protesta, Aida Romagnuolo al loro fianco

CAMPOBASSO. Vicinanza e solidarietà manifestate dalla consigliera regionale, Aida Romagnuolo, nei confronti di tutte quelle organizzazioni di volontariato convenzionate per l’espletamento del servizio di emergenza territoriale 118 ed interessate dal nuovo regolamento per la gestione del servizio e dall’avviso di selezione per l'affidamento delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza così come da deliberazione approvata dal direttore dell’Asrem, Oreste Florenzano, lo scorso 4 ottobre.

Le medesime associazioni sono pronte a protestare, il prossimo venerdì 22 ottobre, dinnanzi la sede del Consiglio regionale per contestare una ‘interpretazione distorta’ della riforma del Terzo Settore: nel documento il rimborso spesa forfettario viene rimodulato in maniera non congrua; notevoli, poi, le criticità nella gestione dei mezzi di soccorso, nel riconoscimento delle reali spese derivanti da manutenzione, polizze assicurative ed ammortamento dei veicoli ed altro ancora.

“Sono accanto alla organizzazioni di volontariato – ha commentato la consigliera Aida Romagnuolo – Capisco le loro esigenze, soprattutto tenuto conto del grande lavoro che le stesse svolgono sul territorio, non dimenticando l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria con il trasporto dei pazienti e ricordando che il settore non rappresenta assolutamente ‘l’ultima ruota del carro’. In virtù di tutto questo sono pronta a presentare una mozione in Consiglio regionale a supporto delle esigenze manifestate dalle organizzazioni coinvolte”