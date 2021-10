GUGLIONESI. Da un’idea di alcuni amici, da poco tempo a Guglionesi, è nata una nuova realtà sportiva, la “Polisportiva Guglionesi”. Una società, una realtà che vuol dare opportunità a chiunque ami lo sport di partecipare attivamente.

“Siamo nati quest'anno cercando di dare un'opportunità col calcio ai ragazzi del posto e speriamo di crescere in futuro con altri sport. La fascia d’età coinvolta va dai 18 ai 40 anni e s’incontrano il martedì e il giovedì per allenarsi. Infatti, sabato 23 ottobre ci sarà la nostra prima partita”.

L’opportunità, quindi, è quella di coinvolgere gli amanti dello sport e del calcio, soprattutto in una realtà dove le cose vengono a mancare. E’preferibile una bella partita a calcio di 90 minuti che finire di star seduto in un bar per gli stessi minuti.

La polisportiva cerca di invogliare chiunque ad avvicinarsi a queste realtà, che per adesso vede solo il calcio ma che in futuro sicuramente vedrà coinvolti altri sport.

Sport, divertimento e amicizia. Questo potrebbe esser il loro motto. Alcuni dei componenti del direttivo, fino allo scorso anno, giocavano a Montecilfone e, oggi, invece gettano le basi per creare una bella realtà che, sicuramente, vedrà l’entusiasmo di molti. E chi sa che, un giorno, in questa polisportiva si possa aggiungere qualche altro sport in modo da utilizzare il palazzetto dello sport.

Lo sport è come la cultura, con l’unica differenza che oltre alla mente ti forma il corpo, ed è questo che questi giovani ragazzi vogliono fare. Questo è il loro messaggio.