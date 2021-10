Versi Pensieri di gratitudine e amore al tramonto Le foto

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pensieri di gratitudine e amore al tramonto. Non ho parole per descrivere la bellezza del cielo che bacia la Terra. Solo il Signore Gesù sa dipingere i cieli e la terra in questo modo. Ma l'uomo senza cuore distrugge tutto. L’uomo