TERMOLI. Nicola Catenaro compie 59 anni: augurissimi.

«Caro zio, dovremmo festeggiarti tutti i giorni per quello che fai per noi e per la tua presenza nelle nostre vite. La tua simpatia colora le nostre giornate. Resta sempre così: umile, altruista e mitico. Ti vogliamo bene, Andrea e Dalila».