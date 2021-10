Occupazione e crisi aziendali, a Palazzo D'Aimmo riprendono le audizioni

CAMPIBASSO. «Dal prossimo mercoledì, finalmente, nella seconda commissione del Consiglio regionale partirà un importante ciclo di audizioni sul tema delle problematiche del lavoro».

Lo annuncia il portavoce del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale Vittorio Nola.

«Aree di crisi complessa, politiche attive del lavoro, numeri e scadenze della Cassa integrazione: tutto dovrà emergere e reso trasparente. Senza indugi e senza ambiguità.

Finora infatti su questi argomenti ho assistito solo a slogan di propaganda elettorale e mai ad impegni concreti. Basti pensare a quello che è accaduto con gli obiettivi occupazionali non raggiunti in sanità e la conseguente crisi di personale, anche in piena pandemia. Eppure sia sui tavoli delle commissioni competenti che in Consiglio, di spunti, stimoli, idee, proposte, ne sono arrivati a non finire.

Come più volte avvenuto ad esempio sull’utilizzo dei fondi che Europa e Governo ci stanno mettendo a disposizione. E mi riferisco ad esempio al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fondi per le Zone economiche speciali, a quelli del Contratto istituzionale di sviluppo, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Progamma di sviluppo rurale e tanto altro.

Insomma, la Regione arriva all’appuntamento di confronto sulle politiche del lavoro in colpevole ritardo. Bisogna quindi cominciare seriamente a concentrarsi su queste tematiche, perché se i vertici regionali continueranno a girarsi i pollici, il Molise non imboccherà mai la strada del progresso e della ripresa economica».