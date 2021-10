TERMOLI. In trasferta da Termoli a Londra per partecipare all’Alternative Hair Show, che si tiene nella prestigiosissima cornice del teatro Royal Albert Hall di Londra, che nella sua storia ha ospitato innumerevoli manifestazioni.

Una kermesse che mette in competizione stilisti per capelli, parrucchieri se volte, e in cui si è cimentato anche il coiffeur termolese Lino Rinaldi, riuscendo a piazzarsi nella top 50 a livello mondiale.

Come spiega lui stesso, «Si tratta della manifestazione più importante al mondo nell'ambito dell'hairdressing. Si trattava di creare una collezione e mandarla all'organizzazione. La collezione sarebbe poi stata giudicata da una giuria composta dai nomi più importanti ed influenti della coiffure internazionale».

Assieme ad altri due colleghi ha creato una collezione che è stata premiata con l’inserimento nella top 50.