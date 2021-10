Montenero, attivo l’avviso di sostegno per buoni spesa e canoni locazione e utenze

MONTENERO DI BISACCIA. Sono aperti i termini e le procedure per l'individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, da ammettere al beneficio per il relativo contributo in buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e delle utenze Comunali fino a esaurimento delle risorse disponibili. Sarà data priorità ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico di qualsiasi natura.

REQUISITI

(i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda).

a) Possono presentare domanda i nuclei familiari e i cittadini stranieri residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia che sono in situazione di indigenza o in situazione di necessità, dovuta all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; Si farà riferimento soltanto alla composizione anagrafica delle famiglie.

Si darà priorità ai cittadini:

- che hanno perso il lavoro;

- che hanno subito la sospensione per più mesi o chiusura dell'attività;

- che hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato;

- che hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà.

Inoltre per i nuclei assegnatari di sostegni pubblici (RDC, NASPI ecc .. ) si terrà conto dell'impo1io di € 250,00 pro-capite oltre il quale l'istanza non verrà ammessa a beneficio, resta inteso che per chi percepisce la quota B del reddito di cittadinanza può richiedere il rimborso dei fitti solo per i mesi in cui non ha percepito la quota;

Tra i beneficiari possono comunque annoverarsi anche altri soggetti, segnalati dai servizi sociali e non rientranti nelle categorie precedenti.

b) essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente non superiore a € 12.000,00.

